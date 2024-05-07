Россиянка описала привычки итальянцев фразой «нам не понять»

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и описала привычки местных жителей фразой «нам этого не понять». Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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В первую очередь автору публикации показалась странной сиеста — так итальянцы называют время с 12 до 15 часов дня, когда уходят с работы ради сна или встреч с близкими.

«В России все работают днем, даже на юге, не слышала, чтобы в час–пик кто-то уходил с работы, чтобы провести время с семьей», — заметила она.

Также ее удивило, что итальянцы всегда носят шарф, используя его не для тепла, а в качестве аксессуара. Это касается и итальянских мужчин, которые любят следовать моде.

«У нас просто не принято в культуре, чтобы мужчины так ухаживали за собой и за своей внешностью», — добавила блогерша.

Кроме того, в итальянском обществе, в отличие от российского, мать считается главнее отца в семье.

«Нам это кажется очень странным и непривычным, так как мы живет в патриархальном и более традиционном обществе», — заключила туристка.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила любимые блюда китайцев. По ее словам, пищей в этой стране считается «практически все, что не навредит тебе и другим».