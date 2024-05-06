Отели ОАЭ готовы биться за российских туристов

В Дубае c 6 по 9 мая грандиозный ивент – выставка Arabian Travel Market (ATM), крупнейшая на Ближнем Востоке. Главный редактор TourDom.ru Дмитрий Даниленко побывал на первом дне мероприятия и поговорил с его участниками.

Выставка проводится в Дубае уже в 31-й раз и отражает успехи эмирата в развитии туризма. В павильонах в первый день царило столпотворение, так как на ATM представлены участники практически из всех стран и регионов. Как сказал гендиректор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая Иссам Казим, в 2023 году эмират привлек более 17 млн международных туристов, получив прирост в 19,4%. Эта цифра отображает стремление быть интересным направлением для клиентов с любыми потребностями и бюджетом.

Цифры по России на церемонии открытия не прозвучали, но наша страна, без сомнений, остается одним из ключевых поставщиков туристов для ОАЭ. По неофициальным оценкам, к концу года ожидается до 1,5 млн туристов из РФ.

Туроператоры отмечают – дубайская выставка обрела статус ценной международной площадки, где российский турбизнес может поддержать деловые связи с коллегами из разных стран в условиях, когда не все партнеры в силу политической ситуации могут приехать в Россию. Об этом, в частности, говорит гендиректор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов:

«ATM – номер один для туроператоров из РФ, она позволяет охватить все нужные рынки». Общение продуктивное: «Несмотря на то что участники из России не представлены своими стендами, какой-либо антипатии по отношению к нам нет даже со стороны представителей стран Европы. Переговоры с отелями и принимающими компаниями идут в нормальном деловом режиме».

Заинтересованность в клиентах из России проявляется и в ценовой политике поставщиков услуг. Гостиницы Арабских Эмиратов вновь рассчитывают летом конкурировать с Турцией, которая, как считает Тарас Кобищанов, сейчас недополучает турпоток из-за высоких цен.

«Отели ОАЭ настроены биться за российских туристов», – уверен гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

Цены на лето ниже зимних на 15–40%. Максимально выгодно, по словам Мурадяна, можно отдохнуть в августе. При этом отели привлекают туристов не только тарифами, но и спецпредложениями в виде апгрейдов по питанию, дополнительных ночей проживания и т. д. Лояльность к гостям из России проявляется и на уровне приятных мелочей. Например, открывшийся в этом году в Дубае отель One&Only Za’abeel в Пасхальное воскресенье 5 мая поприветствовал российских участников выставки куличами и крашеными яйцами.

Важно, что предложение гостиничных услуг, ориентированных в том числе и на Россию, будет расширяться. В этом году в Дубае ожидается выход на рынок новых отелей, использующих популярный у россиян формат «все включено». Что касается авиаперевозки в Дубай и другие эмираты, то в расчете на растущие турпотоки авиакомпании, за небольшим исключением, сохраняют на лето те же объемы, что и зимой.