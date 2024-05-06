Арабская авиакомпания сняла часть рейсов между городами России и ОАЭ

Air Arabia сократила свою летнюю полетную программу в Шарджу и Абу-Даби из российских городов. Об этом говорят данные расписания.

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В частности, в сезоне лето-2024 авиакомпания не планирует рейсы в Шарджу из Уфы и Самары, которые выполнялись зимой-2023/2024. Вылеты по этим маршрутам отсутствуют в графике уже после 9 мая. Нет в сетке также рейсов из Казани в Абу-Даби.

По другим направлениям перевозчик собирается сократить частоту. Так, летом он уменьшит периодичность вылетов из Екатеринбурга и Казани в Шарджу до 3 раз в неделю. Ранее самолеты по этим маршрутам летали в ежедневном режиме.

Частота на линии Москва – Шарджа в июне сократится с четырёх до трех ежедневных рейсов. В Абу-Даби из столицы летом останется три вылета в неделю вместо семи, выполняемых зимой.

Говоря о причинах сжатия полетных программ Air Arabia, туроператоры отмечают: тарифы, которые она предлагала туркомпаниям, так и остались завышенными. В то время как другие перевозчики – как российские, так и арабские – снизили прайсы на блочные места, авиакомпания не пошла на ценовые уступки.

«Я не очень понимаю это недальновидное решение, – говорит руководитель Space Travel Артур Мурадян. – Мы собирались продолжить сотрудничество, но, видимо, российский рынок стратегически не так привлекателен для перевозчика. Ничем иным это объяснить невозможно».

В результате негибкой тарифной политики часть бывших партнеров отказались от блоков на рейсах Air Arabia. TEZ Tour ушел еще в январе. Space Travel сформировал свою летнюю программу на основе перелета авиакомпании flydubai.

Поскольку большую долю кресел Air Arabia из Москвы и других городов в Шарджу загружали туроператоры, авиакомпании пришлось снимать часть рейсов, делают вывод наши собеседники.

Среди других изменений полетных программ туроператоры выделяют новый маршрут авиакомпании flydubai – из Сочи в Дубай.

«Он ориентирован в основном на арабских туристов, но часть билетов есть и в свободной продаже», – отметил директор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Рейсы начнут выполняться с 16 июня с периодичностью 3 раза в неделю на Boeing 737-800.

Другие города, из которых продолжит летать в Дубай арабский лоукостер, – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа и Самара.