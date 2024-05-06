Около 3 тысяч отелей в Турции могут закрыться, не получив лицензию

Около 3 тыс. турецких отелей закроются, если не получат лицензию. Об этом сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Получение документов стало необходимым из-за перехода объектов размещения из-под контроля муниципалитетов в ведение министерства. К такому решению пришли, потому что они не выполняли свою работу должным образом.

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По словам министра, под эти процедуры попало около 4 тыс. гостиниц. Сейчас только 1 тыс. из них оформили нужные справки. К остальным, уверяют, подход будет жёстким. Не будет лицензии – значит, не допустят к работе.

В большинстве своем речь идет об отелях с низким уровнем обслуживания, хостелах и мотелях. Эта категория крайне редко интересует гостей из России, предпочитающих останавливаться в объектах высокой звёздности с all inclusive, которые редко оказываются в «серой зоне».

После перехода под крыло министерства гостиницам будет недостаточно разрешения на эксплуатацию из муниципалитета – они должны получить сертификат туристической деятельности. Регистрация и сертификация мест размещения, по мнению властей, позволит Турции сохранить высокую планку качества для туристов.

Ранее TourDom.ru писал, что в Турции строят 12 новых люксовых отелей.