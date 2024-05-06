Туристов из России выгнали из люксового бутика в Турции

Жительница Казани, находясь в отпуске в Стамбуле, столкнулась с неприятным опытом в одном из бутиков многофункционального комплекса «Зорлу-центр». По словам женщины, агрессивный охранник не позволил ей и ее подруге даже прикоснуться к сумке Gucci, после чего выгнал их из магазина. Туристка лишь в аэропорту смогла рассмотреть коллекцию бренда.

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Прибыв на территорию комплекса вместе с молодым человеком и друзьями, россиянка заинтересовалась торговым центром, где расположены бутики известных марок. Однако их посещение омрачил конфликт с охранником в магазине Gucci, который привел к вынужденному покиданию заведения.

По словам пострадавшей, охранник проявил агрессию, используя кричащий тон и жесты, чтобы выгнать их из магазина. В итоге женщина осталась в шоке от произошедшего и смогла лишь посмотреть на сумки Gucci уже в аэропорту IST, где товары были за стеклом и без ценников.