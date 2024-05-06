Домодедово выдал пассажирам Emirates почти весь багаж, задержанный из-за дождей в ОАЭ

Аэропорт Домодедово выдал пассажирам Emirates почти весь багаж, который был задержан во время коллапса в ОАЭ на фоне дождей. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

© Unsplash

"Всего с 19 апреля […..] Домодедово получил и обработал почти 2,5 тыс. мест багажа, присланных авиакомпанией Emirates после нормализации работы воздушной гавани в ОАЭ. Работа по идентификации и возврату вещей владельцам велась круглосуточно. В результате более 2,3 тыс. сумок и чемоданов вновь обрели хозяев. Сейчас в аэропорту остаются только вещи пассажиров, которые не стали оформлять заявки на розыск", - отмечается в сообщении.

Этот багаж будет храниться как невостребованный в течение полугода, добавили в пресс-службе Домодедово.

В ночь на 16 апреля ОАЭ накрыли редкие для засушливого региона проливные дожди. Международный аэропорт Дубая, один из крупнейших транспортных хабов в мире, из-за непогоды временно не принимал самолеты.