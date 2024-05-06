Турагенты советуют туристам заменить загранпаспорт с неверным шрифтом

Многие турагенты советуют своим клиентам заменить загранпаспорт с нестандартным шрифтом в машиночитаемой записи (МЧЗ), несмотря на то что случаев отказа в вылете за рубеж из-за этого пока не было. Об этом, в частности, рассказали участники телеграм-канала для специалистов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В».

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Фактически такой документ нашим законодательством признан бракованным, рассуждают представители розницы. «“Пограничники пока пропускают” – не равно “точно улетите без проблем”, – написал турагент. – В любой спорной ситуации человек с таким паспортом сразу окажется неправым. К тому же, если вдруг нашего клиента не выпустят за границу, возможно, мы станем виноватыми. Юрист нам сказал, что на нас могут повесить все издержки такого невылета».

«Чисто формально критерием недействительности паспорта является, в том числе, несоответствие содержания и способа заполнения текста требованиям закона, – говорит юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская, к которой редакция обратилась за комментарием. – Но значит ли это, что неправильный шрифт является признаком недействительности? Пограничная служба давала письменный ответ, что нет».

В то же время Погранслужба рекомендовала обращаться в МВД в случае сомнений в действительности загранпаспорта. А в разных подразделениях МВД мнения сильно отличаются. В одних отделениях туристам говорят, что да, шрифт в МЧЗ нестандартный, поэтому паспорт подлежит замене. В других – информируют, что этот нюанс не имеет значения и документом можно пользоваться.

В любом случае, по мнению юристов, ответственности турагента в неверном оформлении загранпаспорта нет. “Если ошибка допущена органом, который выдал паспорт, ответственность за последовавшие из-за этого убытки несет этот орган”, - уверен юрист Игорь Косицын. Турист, не выехавший за рубеж, может предъявить претензии к отделению МВД, где оформлял документ.

«Если сомневаетесь, то можно отправить туриста самостоятельно обращаться с этим вопросом в соответствующее подразделение МВД, - говорит Мария Чапиковская. - Если там отвечают, что шрифт неправильный, то и меняют документ достаточно быстро».

Надо иметь в виду, что в разных регионах срок изготовления нового паспорта может варьироваться от 20 минут до месяца с лишним. В частности, турагент из Москвы сообщила TourDom.ru, что ее клиентам выдали его буквально в день обращения, через 20 минут. В подмосковном Щелково документы готовят дольше: «При мне женщина получила исправленный паспорт, делали 5 недель. Поэтому мы решили оформлять новый через МФЦ, снова платим госпошлину».

Надо учесть еще, что срок нового документа чаще всего становится короче: он действует до даты, указанной в предыдущем. Однако в некоторых регионах период действия могут и продлить.

«Моим туристам его изменили. Им можно пользоваться ровно 5 лет с момента получения», – поделился турагент из Санкт-Петербурга.

Впрочем, пока случаев отказа в вылете за рубеж из-за нестандартного шрифта в МЧЗ зафиксировано не было. Единственный известный редакции инцидент был связан с ошибкой в этой записи: там не был указан пол россиянина.