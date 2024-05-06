Эйфелева башня снова провоцирует споры

Культовая парижская достопримечательность в бедственном положении: затраты на ремонт и покраску 135-летней конструкции грозят вот-вот выйти из-под контроля, сотрудники бастуют — и все это накануне Олимпийских игр.

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Профсоюзные работники и правительство Франции обвиняют муниципалитет Парижа в том, что тот не заботится должным образом об Эйфелевой башне, ставя под угрозу всеми любимый национальный символ, построенный в 1887–1889 годах. В феврале вход на башню из-за забастовки был закрыт шесть дней. Это уже вторая забастовка с 27 декабря (тогда сотрудники покинули свои рабочие места в день 100-летия смерти создателя башни, Гюстава Эйфеля), в период, когда достопримечательность посещает в среднем 20 тыс. человек в день. Профсоюзы грозятся возобновить забастовки во время Олимпийских игр этим летом, когда столица Франции, как ожидается, примет более 15 млн туристов.

«На глазах у сотрудников башня день за днем все больше покрывается ржавчиной, и этот процесс может принять необратимый характер», — объясняет представитель профсоюза Александр Леборн.

В свое время Эйфель оговорил необходимость раз в семь лет реставрировать и перекрашивать памятник. Но с момента последней реставрации прошло 14 лет. Работы уже было стартовали в 2019 году, но их пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Вдобавок в оригинальной краске обнаружили недопустимо высокое содержание свинца, поэтому ее понадобилось полностью удалить. Пока что перекрасить успели лишь 30% башни. Из-за необходимости мониторить количество свинца годовые эксплуатационные расходы взлетели с €50 млн до €92 млн, и это не предел.

Кроме того, профсоюзы жалуются на недостатки инфраструктуры, из-за которых даже те туристы, у кого уже есть билеты, все равно вынуждены проводить до трех часов в очереди на вход.

Эти проблемы во многом связаны с затяжным конфликтом между муниципалитетом и нанятой им управляющей компанией. В 2020–2021 годах, когда по распоряжению правительства культурные объекты закрылись на год из-за пандемии, компания потеряла €100 млн. Сейчас она рассматривает возможность повысить стоимость билетов на 20% на время Олимпийских игр, чтобы частично компенсировать эти потери.

В феврале, чтобы прекратить забастовку, управляющая компания пообещала инвестировать €380 млн в техническое обслуживание и реставрацию до 2031 года и сбалансировать свой бюджет в 2025 году. Но профсоюзы настроены скептически. По условиям контракта с городскими властями в том же году причитающиеся муниципалитету выплаты вырастут с €16 млн до €50 млн — суммы, которую профсоюзы называют «нереалистичной и ставящей под угрозу бюджет на техническое обслуживание». Им удалось договориться о снижении этой суммы до €31–34 млн, но это по-прежнему составляет 25% выручки от памятника. «Это в целом совершенно несбалансированная система, — говорит представитель управляющей компании. — За девять лет наша компания вышла в плюс только дважды, в 2014 и 2018 годах».

В итоге конфликт перешел на общегосударственный уровень.

«Управление Эйфелевой башней организовано чудовищно плохо», — заявила в интервью Radio Sud министр туризма Франции Оливия Грегуар. «Мэр Парижа Анн Идальго разъезжает по миру, бросив символ Франции в ужасном состоянии», — добавила она.

Грегуар также пожаловалась на неухоженность парка, прилегающего к достопримечательности, и на «небезопасную обстановку рядом с башней», где снова промышляют «карманники и карточные шулеры». На это заместитель мэра по делам туризма Фредерик Оккар возразил, что шулеры — это «практически неотъемлемый элемент пейзажа; если здесь нет ни одного шулера или уличного торговца, возникает ощущение, что чего-то не хватает».

Как бы то ни было, Оккар пообещал увеличить штат полицейских на время Олимпийских игр. Но президент управляющей компании Жан-Франсуа Мартен просил поместить Эйфелеву башню под «постоянную охрану полиции», поскольку «вопрос безопасности стал серьезной проблемой для посетителей и сотрудников».

Новый министр культуры Франции Рашида Дати также включилась в конфликт. В сообщении на платформе X она призвала присвоить Эйфелевой башне и ее парку статус исторического памятника, что «позволит государству требовать проведения аварийных работ».