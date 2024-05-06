Россияне застряли в аэропорту на девять часов из-за поломки самолета

Российские туристы потеряли день отпуска в Таиланде, потому что застряли в аэропорту из-за поломки самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Крыша ТурДома».

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По данным источника, рейс из Хабаровска на курорт Пхукет был запланирован на 6:50 по местному времени 6 мая (23:50 5 мая мск). Сначала его перенесли на два часа, а затем еще на семь. «Всех прошедших регистрацию попросили покинуть зал ожидания, процедуру пограничного контроля аннулировали», — сказано в публикации. Задержку объяснили неисправностью лайнера.

В результате борт отправился за границу около 16:10 (9:10 мск). Уточняется, что пассажиров посадили на другой самолет, прибывший в Хабаровск из Москвы. Airbus 330, который прилетел в Россию из Таиланда и должен был вернуться туда, остался в аэропорту.

В Хургаде российские туристы застряли в аэропорту почти на сутки. Причиной сбоя могла стать нехватка воздушных судов у египетского перевозчика Al Masria.