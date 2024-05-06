В РСТ ожидают снижения спроса на туры в Шри-Ланку после введения платных виз

Спрос российских туристов на путешествия на Шри-Ланку может снизиться после введения с 1 июня платных виз в страну, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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"Туроператоры опасаются, что возвращение платных виз, да еще и их заметное подорожание приведет к спаду спроса на направление, который в 2024 году был исключительно высоким. <…> Их смущает не только увеличение стоимости визы, но и информационная неопределенность, которая складывается вокруг нововведения", - говорится в сообщении.

Принимающие туроператоры Шри-Ланки сообщили российским партнерам, что с 1 июня стоимость электронной визы, как и визы по прибытии, составит $75 для туристов всех возрастов. При этом будет взиматься сервисный сбор $18,5 и сбор за предоставление услуги $9. В итоге туристам надо будет заплатить за въезд на Шри-Ланку $102,5, напомнили в РСТ.

При этом не исключено, что ланкийские власти изменят свое решение, отметила руководитель профильного направления компании "Пакс" Юлия Овац.

"Не раз решения принимались в последний момент. Поэтому сейчас тем, кто планирует отправиться в Шри-Ланку в июне - июле, мы предлагаем пока не оформлять визу", - сказала эксперт.

По ее словам, удорожание въезда будет чувствительным для туристов.

"Шри-Ланка считается бюджетным направлением среди стран Юго-Восточной Азии, туда едет много молодежи за впечатлениями, недорогим пляжным отдыхом. То есть это не мальдивская публика. При этом, если раньше практически не было никаких формальностей, оформление визы шло в аэропорту, то сейчас оператор VFS Global требует скан паспорта, фотографию. Направление перестает быть удобным для last minute бронирований", - объяснила Овац.

По данным погранслужбы ФСБ РФ, в прошлом году на Шри-Ланке побывали 122,5 тыс. россиян, что в четыре раза больше, чем в 2022 году и допандемийном 2019 году. За январь - март нынешнего года из России приехали 91,2 тыс. туристов, что больше на 14%, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в РСТ.