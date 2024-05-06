Рейсы из Египта в Москву перенесли уже больше четырех раз за сутки

За сутки рейсы из Хургады в Москву перенесли уже больше 4 раз, около 200 человек спят в холле аэропорта, укладываясь на собственные вещи. Об этом Москве 24 сообщила одна из пассажирок отложенного рейса.

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По ее словам, положение осложняется ужасными условиями.

"В туалете нет туалетной бумаги. <...> Все вот лежат, спят с детьми. Наши начинают ругаться, а сотрудники аэропорта не отвечают ни на какие вопросы. Движений нет, люди кричат, но нас не регистрируют", – рассказала туристка.

По сообщениям от других СМИ, у авиакомпании AlMasria всего 6 самолетов, из-за чего постоянно возникают проблемы на фоне их нехватки.

Уточняется, что один из рейсов уже вылетел в Россию, но оставшиеся туристы опасаются, что некоторым придется ждать еще около 16 часов, потому что авиакомпания будет гонять одно и то же судно туда-обратно.

Пассажирка добавила, что оставшихся в аэропорту россиян увезли на четырех автобусах в отель. Вылет в Москву обещают ближе к вечеру.

Ранее официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что около 1 тысячи граждан страны "застряли" в аэропортах Москвы. По его утверждению, на конец дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта Внуково находились 954 гражданина Таджикистана. На территорию РФ в этом аэропорту были допущены 322 человека.