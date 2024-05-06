Женщина лишилась загранпаспорта и визы из-за опечатки

В Калининграде местная жительница Ирина лишилась заграничного паспорта и визы, потому что полгода молчала об опечатке в документе. Его изъяли российские таможенники на границе с Польшей, когда женщина возвращалась домой после отдыха в Европе. Об этом пишет «Страна Калининград».

© Unsplash

«По этому документу я ездила пять лет, много раз пересекала самые разные границы. О том, что есть ошибка в написании города («Калинингард» вместо «Калининград»), знала — один раз мне об этом сказали, но это никогда не становилось проблемой. Путешествовала я с этим документом и в прошлом году, после ужесточения правил. Так что изъятие паспорта стало настоящим шоком», — рассказала Ирина.

Вместе с паспортом аннулировали полугодовую шенгенскую визу. На изъятый документ также оформлен УТД (упрощённый транзитный документ для проезда через Литву на автомобиле). Загранник передадут в ведомство, которое документ выдавало, где его аннулируют. Калининградка уже подала заявление на новый.

В Российском союзе туриндустрии и АТОР напомнили, что ответственность за правильность указанных в паспорте данных лежит на его владельце. ПОлучая документ, важно тщательно его проверить.