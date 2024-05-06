Россияне составили 10% турпотока в Шри-Ланку в апреле

Свыше 14,8 тыс. туристов из России посетили Шри-Ланку в апреле. На них пришлось 10% турпотока в островное государство, сообщило ланкийское Управление по развитию туризма.

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По числу туристов Россия в прошлом месяце заняла второе место. По этому показателю в апреле лидировала Индия. Шри-Ланка приняла 26,7 тыс. туристов из этой страны. На третьем месте - Великобритания с 13,3 тыс. туристов.

Общее количество туристов, посетивших Шри-Ланку в апреле, составило 148 867 человек, что на 41% больше, чем в этом же месяце 2023 года, но заметно меньше по сравнению с 208 тыс. туристическими прибытиями в марте. Одной из причин снижения турпотока в прошлом месяце стала новая визовая система, вступившая в силу 17 апреля, которая привела к удорожанию стоимости туристических виз и удлинила процедуру их получения, считают туроператоры.

Как сообщает газета Daily Mirror, правительство Шри-Ланки учредило экспертный комитет, которому поручено изучить целесообразность введения бесплатных туристических виз с целью стимулирования туризма в стране. Комитет изучит международные модели программ бесплатных туристических виз для оценки их влияния на туристическую отрасль Шри-Ланки и в течение месяца даст рекомендации президенту страны Ранилу Викрамасингхе относительно целесообразности их внедрения.