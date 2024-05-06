Пассажиропоток аэропорта Санья на майские праздники превысит 8,5 тыс. человек

Общий пассажиропоток международного аэропорта Феникс в городе Санья (южная провинция Хайнань) на майские праздники должен составить свыше 8,5 тыс. человек. Такие предварительные данные пограничного контроля публикует газета "Санья жибао".

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Благодаря оптимизированной и усовершенствованной политике безвизового режима, а также мерам по упрощению въезда рынок въездного туризма в городе Санья в этом году начал быстро восстанавливаться, пишет издание. Значительный рост турпотока отмечен на выходных по случаю майских праздников, которые в Китае отмечали 1-5 мая. Только за первый день каникул число заказов на турпоездки в Санья выросли на 92% в годовом исчислении.

Журналисты издания пообщались с семьей из России, которая выбрала Санья в качестве места отдыха на майские праздники.

"Наша семья приехала сюда, чтобы покорять горы, смотреть представления и дегустировать местную кухню. Здесь очень уютно. Люди в Санья очень радушные, а обслуживание очень внимательное", - приводит издание слова одного из членов семьи.

В целях привлечения большего числа иностранных туристов отели Санья в праздничные дни продолжили оптимизировать свои услуги и расширять ассортимент предлагаемой продукции. К примеру, как рассказал менеджер отеля Sanya Yintai Sunshine Resort Чэнь Лихуа, на майские праздники в гостинице появилось меню с халяльной кухней, были подготовлены специальные рекламные пакеты, организованы физиотерапевтические процедуры по методикам традиционной китайской медицины и многие другие услуги для иностранных туристов.

"1 и 2 мая наш отель был практически заполнен, а доля иностранных туристов составила более 50%. Как правило, здесь преобладают туристы, приезжающие по индивидуальным программам из русскоязычных стран, также есть небольшое число гостей из Европы и Соединенных Штатов", - рассказал он.

Помимо въездного туризма власти Санья также стремятся активно осваивать зарубежные рынки. В частности, 1 мая городское управление по развитию туризма совместно с партнерами запустило специальный гастрономический тур по городам-побратимам - Санья и Дубаю. Сейчас международный аэропорт Санья обслуживает перелеты по 15 зарубежным маршрутам. В частности, речь идет о таких городах, как Сеул, Джакарта, Ханой, Алма-Ата, Бангкок, Сингапур, Москва. Есть и некоторые города Европы, что позволяет местным и иностранным туристам подобрать свои варианты для путешествий.