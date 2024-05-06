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СМИ: пассажиропоток аэропорта Санья на майские праздники превысит 8,5 тыс. человек

Общий пассажиропоток международного аэропорта Феникс в городе Санья (южная провинция Хайнань) на майские праздники должен составить свыше 8,5 тыс. человек. Такие предварительные данные пограничного контроля публикует газета "Санья жибао".

Пассажиропоток аэропорта Санья на майские праздники превысит 8,5 тыс. человек
© Unsplash

Благодаря оптимизированной и усовершенствованной политике безвизового режима, а также мерам по упрощению въезда рынок въездного туризма в городе Санья в этом году начал быстро восстанавливаться, пишет издание. Значительный рост турпотока отмечен на выходных по случаю майских праздников, которые в Китае отмечали 1-5 мая. Только за первый день каникул число заказов на турпоездки в Санья выросли на 92% в годовом исчислении.

Журналисты издания пообщались с семьей из России, которая выбрала Санья в качестве места отдыха на майские праздники.

"Наша семья приехала сюда, чтобы покорять горы, смотреть представления и дегустировать местную кухню. Здесь очень уютно. Люди в Санья очень радушные, а обслуживание очень внимательное", - приводит издание слова одного из членов семьи.

В целях привлечения большего числа иностранных туристов отели Санья в праздничные дни продолжили оптимизировать свои услуги и расширять ассортимент предлагаемой продукции. К примеру, как рассказал менеджер отеля Sanya Yintai Sunshine Resort Чэнь Лихуа, на майские праздники в гостинице появилось меню с халяльной кухней, были подготовлены специальные рекламные пакеты, организованы физиотерапевтические процедуры по методикам традиционной китайской медицины и многие другие услуги для иностранных туристов.

"1 и 2 мая наш отель был практически заполнен, а доля иностранных туристов составила более 50%. Как правило, здесь преобладают туристы, приезжающие по индивидуальным программам из русскоязычных стран, также есть небольшое число гостей из Европы и Соединенных Штатов", - рассказал он.

Помимо въездного туризма власти Санья также стремятся активно осваивать зарубежные рынки. В частности, 1 мая городское управление по развитию туризма совместно с партнерами запустило специальный гастрономический тур по городам-побратимам - Санья и Дубаю. Сейчас международный аэропорт Санья обслуживает перелеты по 15 зарубежным маршрутам. В частности, речь идет о таких городах, как Сеул, Джакарта, Ханой, Алма-Ата, Бангкок, Сингапур, Москва. Есть и некоторые города Европы, что позволяет местным и иностранным туристам подобрать свои варианты для путешествий.

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