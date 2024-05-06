Россияне больше суток не могут вылететь из Египта в Москву

В Египте начались проблемы с вылетом россиян в Москву. Пассажиры жалуются, что уже больше суток не могут отправиться на родину. О возмущениях пассажиров рассказал телеканал РЕН.ТВ.

«Люди с маленькими детьми более суток ждали свой самолет без еды и воды. В конце концов им выдали «сухие булки и воду из самолета, который улетел». Сотрудники аэропорта якобы не понимают вопросов и не регистрируют на рейс», – рассказала пассажирка.

По словам женщины, два рейса задерживаются из Хургады. Их переносили уже четыре раза. По информации пассажирки, задержка произошла, потому что у авиаперевозчика всего шесть самолетов на Хургаду.

В конце апреля россияне не могли вылететь из Екатеринбурга в Анталью. В Кольцово задержали рейс 2S-324 авиакомпании Southwind airlines. Он должен был вылететь из Екатеринбурга в Анталью в 02:30 26 апреля. Однако его отправление перенесли на 14:20 Задержка составила 12 часов.