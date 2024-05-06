Авиарейсы между Сахалином и Кунаширом перенесли на 7 мая

Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) перенесены на 7 мая в связи с непогодой на Курильских островах, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - рассказал собеседник агентства.

По информации на табло аэропорта Южно-Сахалинска, самолет в Южно-Курильск должен был вылететь из областного центра в 12:25 (04:24 мск). Сначала рейс задержали на 1,5 часа, а затем приняли решение о переносе на сутки. Соответственно, на то же время задержан и обратный рейс. Дополнительная информация станет известна 7 мая до 13:50 (05:50 мск). Количество ожидающих пассажиров не уточняется. В гостинице и питании люди не нуждаются.

В Южно-Курильске стоит плотный туман, температура воздуха в дневное время - плюс 9 градусов. Малые аэродромы Курильских островов не способны принимать и выпускать воздушные суда даже при ухудшении погоды, незначительном для крупных аэропортов.