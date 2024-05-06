С 1 июня появятся рейсы из Ульяновска в Минск

Власти Ульяновской области продолжают поддерживать авиасообщение в регионе, предоставляя субсидии для новых рейсов. Губернатор Алексей Русских отметил, что кроме существующих рейсов в Минводы, Махачкалу и Калининград, с 1 июня откроется авиасообщение со столицей Белоруссии.

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Действия согласуются с договоренностями, которые были достигнуты с президентом республики Александром Лукашенко, подчеркнул Русских. Целью субсидирования является контроль над ценами на авиабилеты.

Губернатор доволен положительной динамикой пассажиропотока в аэропорту имени Карамзина. Ульяновская область активно работает над привлечением господдержки для дальнейшего развития воздушной гавани. Этот вопрос обсуждался с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым во время его недавнего визита в Ульяновск, пишут «Главные новости Ульяновска».

Русских добавил, что ведет переговоры с Минтрансом о реконструкции перрона, чтобы сделать аэропорт Ульяновска более привлекательным для авиаперевозчиков.