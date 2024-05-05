Рыжему коту отказали в прогулках по аэропорту Бангкока

История про ставшего звездой в соцсетях «оранжевого кота Суварнабхуми», о котором недавно писал «ТурДом», получила продолжение. Хозяйке настоятельно рекомендовали не привозить с собой питомца, когда она снова соберется в пассажирский терминал Бангкока по работе, сообщило сегодня издание Khaosod.

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Таким образом руководство главного аэропорта Таиланда отреагировало на замечания о том, что нельзя позволять домашним животным бродить, где им вздумается, в общественном месте. Среди приведенных аргументов – проблемы для аллергиков и опасность для самого животного. Так как запрещающих правил на данный счет еще не написали, в администрации обещали подумать и, как вариант, обязать владельцев держать своих кошек или собак на поводке.

Но фанатов у рыжего кота появилось больше, чем недоброжелателей. Устав отвечать на звонки любопытных, хозяйка завела от его имени страничку в соцсети, где стала выкладывать фото и клипы о нем. Девушка также поделилась историей своего четырехлапого друга.

С год назад в доме появилась приблудная кошка, которая принесла четырех котят. Вскоре та погибла после змеиного укуса, и тогда трех малюток раздали по знакомым, а одного оставили. Кстати, для отпугивания змей коту на ошейник, кроме колокольчика, повесили мигающие светодиоды.

Молодая тайка отметила, что ее кот совсем не безнадзорный, хотя и гуляет сам по себе. Когда он не катается в багажной корзине мотоцикла или на траволаторе в аэропорту, то любит побродить вокруг дома, всегда возвращаясь с прогулок. А после приключений – у него отдых.