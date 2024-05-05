Туристы в отелях Гонконга платят за шампунь и зубную пасту в номерах

Отельеров в Гонконге поставили перед выбором: брать с туристов плату за туалетные принадлежности в пластиковой упаковке и изготовленные из пластмассы или найти им замену из экологичных материалов. Новшество появилось после запрета властей на использование одноразового пластика, сообщило сегодня издание South China Morning Post.

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Несмотря на шестимесячный переходный период, часть гостиниц сразу потребовала от своих гостей покупать шампуни, гели, лосьоны, беруши, маски для глаз и прочие аксессуары. В соцсетях туристы отметили, что в бюджетных отелях, например, за расческу надо заплатить от 2 до 10 гонконгских долларов (1 доллар в Гонконге – 11,7 руб.), одноразовой бритвенный станок – 5–9, а за небольшую бутылочку воды в пластике просят в среднем от 5 до 8 местных долларов.

В пятизвездочном отеле Grand Hyatt есть бесплатные деревянные зубные щетки, но за 50-граммовый тюбик зубной пасты берут 15 гонконгских долларов, бритва идет за 50, а шапочка для душа – 5 здешних долларов. В гостиничных комплексах Disney Explorers Lodge и Disney's Hollywood гель для душа и шампунь разлиты в диспенсеры. А вот за стандартный туалетный набор надо выложить 40 гонконгских долларов.

В пабликах туристы негативно отнеслись к такой практике. «Отели притворяются экологически чистыми, но взимают плату за вещи, которые изначально были бесплатными», – отметили в комментариях. Многие посчитали, что с них просто берут дополнительные деньги за то, что ранее входило в стоимость размещения. Другие с удивлением отметили, что, оказывается, возможно и зубную пасту упаковать в бумажный тюбик и ручку зубной щетки сделать из прессованного дерева.

Ранее «ТурДом» писал, что в отелях на Майорке, Ибице, Балеарских и других островах Испании из номеров убрали все одноразовые аксессуары: шампуни и гели доступны лишь в дозаторах, а прочее вообще не предлагают, включая пакетики с чаем-кофе.