Туристы в отелях Гонконга платят за шампунь и зубную пасту в номерах
Отельеров в Гонконге поставили перед выбором: брать с туристов плату за туалетные принадлежности в пластиковой упаковке и изготовленные из пластмассы или найти им замену из экологичных материалов. Новшество появилось после запрета властей на использование одноразового пластика, сообщило сегодня издание South China Morning Post.
Несмотря на шестимесячный переходный период, часть гостиниц сразу потребовала от своих гостей покупать шампуни, гели, лосьоны, беруши, маски для глаз и прочие аксессуары. В соцсетях туристы отметили, что в бюджетных отелях, например, за расческу надо заплатить от 2 до 10 гонконгских долларов (1 доллар в Гонконге – 11,7 руб.), одноразовой бритвенный станок – 5–9, а за небольшую бутылочку воды в пластике просят в среднем от 5 до 8 местных долларов.
В пятизвездочном отеле Grand Hyatt есть бесплатные деревянные зубные щетки, но за 50-граммовый тюбик зубной пасты берут 15 гонконгских долларов, бритва идет за 50, а шапочка для душа – 5 здешних долларов. В гостиничных комплексах Disney Explorers Lodge и Disney's Hollywood гель для душа и шампунь разлиты в диспенсеры. А вот за стандартный туалетный набор надо выложить 40 гонконгских долларов.
В пабликах туристы негативно отнеслись к такой практике. «Отели притворяются экологически чистыми, но взимают плату за вещи, которые изначально были бесплатными», – отметили в комментариях. Многие посчитали, что с них просто берут дополнительные деньги за то, что ранее входило в стоимость размещения. Другие с удивлением отметили, что, оказывается, возможно и зубную пасту упаковать в бумажный тюбик и ручку зубной щетки сделать из прессованного дерева.
Ранее «ТурДом» писал, что в отелях на Майорке, Ибице, Балеарских и других островах Испании из номеров убрали все одноразовые аксессуары: шампуни и гели доступны лишь в дозаторах, а прочее вообще не предлагают, включая пакетики с чаем-кофе.