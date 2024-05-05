Туроператоры: авиабилеты в Европу подешевели в два раза

На этом фоне спрос на такие перелёты вырос на 150% по сравнению с 2023 годом.

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«Весной 2023-го они стоили порядка 100-120 тысяч. Это с пересадкой в том же Стамбуле или Дубае. Сейчас из большинства городов России можно полететь в Италию, Францию и Испанию через Ереван или Тбилиси за 40-50 тысяч рублей туда-обратно», — отметил в беседе с Ura.ru вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, люди «массово пошли открывать визы». Он добавил, что озаботиться их получением лучше заранее — за месяц или полтора.