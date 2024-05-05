Отелям на Пхукете и других островах Таиланда не хватает воды

Отдых туристов на Пхукете может омрачить дефицит пресной воды: ее катастрофически не хватает для душа в номерах и пополнения бассейнов. В пабликах пишут, что, не надеясь на централизованное водоснабжение, отельеры перехватывают машины с водой у соседей, предлагая все более высокие цены. Местные власти готовы закупить у частных поставщиков 1,4 млн кубометров, сообщило в конце недели издание Chiang Rai Times.

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В соцсетях утверждают, что в некоторых отелях на острове Пхи-Пхи в Андаманском море ситуация еще хуже – кое-где даже начали отменять брони, не имея возможности обеспечить комфортный отдых. Вся надежда на то, что ближе к лету должна быть смена сезонов и пойдут дожди.

Чтобы взбодрить водоснабжающую компанию на острове Ко Лан, мэр Паттайи и губернатор провинции на днях лично озадачили ее руководство, требуя немедленных решений. Там точно такая же ситуация: тысячи туристов ежедневно приезжают на популярные пляжи, а вода для их обслуживания почти золотая.

Тревожный звоночек с поставками пресной воды поступил и из Египта. В чатах Хургады отметили, что с 3 по 8 мая в ряде районов установили новый график привоза воды – один раз в неделю. В конце апреля уже были перебои, которые вызвала авария на основном трубопроводе, питающем курортный город водой из Нила. Что послужило причиной на этот раз и насколько дефицит воды может грозить туристам – об этом египетские СМИ пока не сообщали.

Ранее «ТурДом» писал, что часть отелей Хургады испытала острую нехватку воды для бытовых целей. Тогда вышел из строя этот же водовод, а затем пошли проблемы на городской опреснительной установке. Спокойно пережили кризис лишь те гостиничные комплексы, где успели поставить собственные опреснители морской воды.