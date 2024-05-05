Россиянка рассказала, что ее удивляет в Италии

Не раз побывавшая в Италии россиянка Елена поделилась историей, какие обычные для итальянцев вещи кажутся странными для наших соотечественников.

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В первую очередь, по мнению Елены, любой русский человек посчитает странной сиесту. Перерыв в работе в несколько часов может показаться необычным для людей, которые привыкли разве что к часовому обеду. В это время магазины могут закрываться и даже банки перестают работать.

Также девушку удивила особенность итальянцев заказывать пасту на всю компанию. Она стала свидетелем того, как мужчинам за столиком в заведении принесли одну тарелку со спагетти и отдельную с морепродуктами, после чего каждый накладывал себе пасту из общей тарелки.

Россиянка заметила и другую особенность итальянцев – постоянное ношение шарфа. Несмотря на то что в Италии тепло, многие все равно носят этот предмет гардероба. Елена объяснила это тем, что шарфы используются итальянцами исключительно для красоты, в то время как россияне привыкли носить их для тепла, так как климат в России гораздо более суровый.

Еще одна вещь, которая очень поразила девушку, – это возможность садиться за руль или посещать работу после выпитого бокала вина. В Италии такое поведение не является нарушением закона, в то время как в РФ осуждается. Еще в Италии другие порядки в семье. В отличие от России,там главой почти всегда считается мать. Из-за этого многие мужчины долго не женятся, так как сильно привязаны к маме и живут с ней до зрелого возраста.

Также Елену поразило то, как итальянцы-мужчины следят за собой. У девушки сложилось впечатление, что они следят за собой даже больше, чем женщины, рассказала россиянка в Дзен-канале.

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