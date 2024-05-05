Купальный сезон стартовал на пляжах Беларуси

В Беларуси стартовал купальный сезон. Главное на пляжах – это безопасность. Спасатели беспрерывно следят за отдыхающими, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

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Температура воды – лишь 14 градусов. Но это не помеха для тех, кто соскучился по лету. Освежиться готовы даже в начале мая. Таких смельчаков немного. Купаться пока рановато, вода слишком холодная. Поэтому отдыхающие загорают на берегу, а спасатели раздают им буклеты с правилами поведения у воды. Пятилетний Мирон пришел с семьей на пикник. В воду заходить и не планировал, только провести день на природе.

«Здесь есть турники, и я пришел качаться», – рассказал отдыхающий Мирон Барановский.

«Гуляем периодически. Особенно, когда нет здесь такого количества людей, как на выходных», – поделилась мама Мирона Барановского Валерия Барановская.

Беседки, удобные лежаки и мангалы. К купальному сезону на минских пляжах установили более 200 новинок. Позаботились и о чистоте зон отдыха. Сотрудники «Зеленстроя» очистили от мусора и дно, и берег.

«В середине апреля приезжали водолазы. Они обследовали всю акваторию будущего пляжа. Доставали предметы, которые не должны были находиться в воде, которые могут каким-то образом травмировать купающихся. Мы это все дело контролировали», – рассказал моторист Минской спасательной станции на Комсомольском озере Алексей Боронин.

Спасатели наблюдают за отдыхающими как с воды, так и с суши. По стране создаются новые сезонные посты. Еще одна новация – мобильные группы, которые будут помогать спасателям на загруженных пляжах.

«Мы, в свою очередь, подготовили плавсредства, набрали штатную команду не только на станцию, но и на посты. В этом году у нас открывается на Цнянском водохранилище еще два поста. Это на северном берегу. Здесь в жаркие дни у нас набирается от 8 до 10 тысяч людей. Как говорят, яблоку упасть негде», – рассказал начальник спасательной станции Цнянского водохранилища Георгий Жебровский.

Проверили и качество воды. В стране безопасно купаться можно на 459 пляжах. Там глубина до двух метров, удобное дно и спуск в воду.