Cколько стоит отдых в Турции в 2024 году

В РФ начинается очередной туристический сезон. Одна из самых популярных стран у россиян — Турция, куда в этом году снова устремятся тысячи наших соотечественников. Насколько дорого сегодня провести отпуск в этой республике, за что ее критикуют и каких сюрпризов стоит ждать в Турции в 2024 году — в материале NEWS.ru.

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Сколько стоит отдых в Турции в 2024 году

В 2023-м турецкая туристическая отрасль столкнулась с дефицитом спроса со стороны россиян. Как рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, в Турции в прошлом году ждали 6,7 млн туристов из РФ, однако на деле их приехало на миллион меньше. Это стало серьезным ударом по туристической индустрии республики.

«Турки недосчитались россиян по вполне понятным причинам. Они резко задрали цены, в итоге путевки для наших соотечественников подорожали в два-три раза. Например, если в 2022-м тур можно было приобрести за 150 тысяч рублей, то спустя год точно такой же тур стоил уже 300–350 тысяч рублей», — пояснил Мкртчян.

Однако, отметил он, турки поняли, что допустили серьезную ошибку, и решили вновь скорректировать ценовую политику. По оценкам эксперта, цены в текущем сезоне вырастут не более чем на 5–7%. Причем подорожание затронет в первую очередь лакшери-отели, чьи постояльцы могут не заметить очередное подорожание, подчеркнул Мкртчян.

По данным эксперта, в мае неделя отдыха в пятизвездочном отеле в Турции с вылетом из Москвы семье из двоих взрослых и ребенка обойдется в среднем в 250 тысяч рублей. В августе такой же тур окажется примерно на сто тысяч дороже. Недельный отдых в «четверке» в последний весенний месяц будет стоить примерно 200 тысяч рублей, а в конце лета — уже 300 тысяч рублей, отметил Мкртчян. В этом смысле май является оптимальным месяцем для отдыха.

«Море уже теплое, а цены еще относительно разумны», — добавил эксперт.

Что с системой «Все включено» в Турции в 2024 году

Мкртчян предположил, что сервис в Турции будет ухудшаться. По его мнению, это связано с тем, что турки пытаются удержать цены на приемлемом для туристов уровне, однако для этого придется всячески сокращать издержки.

«Что это значит на практике? Например, в барах пятизвездочных отелей двенадцатилетний виски заменят на шестилетний, меню в ресторанах отелей станет более скромным. Надо понимать, что чудес не бывает, все решает экономика», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Руководитель одной из туристических фирм Алена Кузнецова подтвердила NEWS.ru, что турецкий сервис действительно теряет в качестве.

«Конечно, роскошные пятизвездочные отели пытаются держать марку, однако в среднем уровень сервиса меняется не в лучшую сторону. Персонала становится меньше, его квалификация подчас тоже оставляет желать лучшего. В некоторых отелях туристы отмечают ухудшение питания. Как правило, речь идет о том, что привычный формат „все включено“ становится более ограниченным, чем раньше», — пояснила Кузнецова.

Сервис в Турции практически полностью зависит от отеля, отмечает в разговоре с NEWS.ru руководитель туроператора Go Travel тревел-блогер Наталья Ансталь.

«Если изначально сервис был на среднем уровне, то он, в принципе, на этом уровне сейчас и остается. Если хочется получить сервис на пять с двумя плюсами, то здесь придется приготовиться к тратам выше среднего. Турки, безусловно, стараются каждый год повышать уровень качества в своих отелях, но выходит не у всех», — подчеркнула Ансталь.

Впрочем, отметила она, к сезону 2024 года многие отели обновили номерную базу и территорию. По словам Ансталь, «где-то увеличился пляж, где-то появились новые рестораны». Кроме того, в Турции открываются несколько новых отелей высокого уровня, добавила она.

Специалисты выявили еще один любопытный тренд 2024 года. По данным Мкртчяна, около 75% туристов из России предпочитают отдыхать в Турции в пятизвездочных отелях. Остальные выбирают «четверки». Причем в бюджетные «тройки» наши соотечественники теперь практически не едут, отметил эксперт.

За что россияне критикуют Турцию в этом сезоне

Ряд туристов, побывавших в Турции в этом году, рассказали в своих отзывах в Сети о негативных изменениях, коснувшихся условий отдыха.

«Питание в отеле тянет скорее на три звезды, еда однообразная, морепродукты самые простые, мясо — редкость, в основном курица и индейка. Фрукты сезонные. Алкоголь самый дешевый и противный на вкус», — делится впечатлениями пользователь под ником AnnaKR, побывавшая весной на турецком курорте.

Сергей из Ульяновской области отдохнул в апреле в Кемере вместе с семьей. У него возникли претензии к питанию.

«Конечно, это не отрава, но меню очень скудное, мясных блюд было мало. Десерты в основном невкусные, а фруктов очень мало. Сплошное разочарование», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Туристы также обращают внимание на то, что в Турции сильнейшая инфляция.

«Поэтому я не рекомендую торговаться на рынках, большинство из продавцов начинают неадекватно это воспринимать, а некоторые даже ругались на отборном русском», — рассказал на форуме «Тонкости.ру» турист, отдыхавший в Анталье.

У россиян есть вопросы и к санитарным условиям в отелях.

«Моя подруга подцепила в бассейне половую инфекцию. Страховку мы не оформляли, поэтому отдых был испорчен окончательно. Оставалось четыре дня до обратного рейса, улетать экстренно было очень накладно по деньгам, и заморачиваться с попытками каким-то образом вернуть деньги за половину отпуска было очень неохота, нервы и так были изрядно испорчены», — возмущается пользователь Ulyana133.

Российские туристы также жалуются на дорогие экскурсии.

«Нам предложили просто нереально высокие цены на экскурсии. Просто безумно дорогие. Мы уже сразу поняли, что это какой-то развод», — рассказывает одна из туристок.

Светлана из Москвы, побывавшая в Анталье в конце апреля, подтвердила NEWS.ru, что цены на различные экскурсии в нынешнем сезоне «просто космические».

«Я отдыхала в Турции много раз, но таких цен еще не видела. Думаю, что проще взять такси и самому объездить наиболее известные достопримечательности», — рассказала девушка.

Почему Турция остается популярной у россиян

Несмотря на дороговизну, летний отдых в Турции все равно остается одним из наиболее популярных среди граждан РФ. Согласно прогнозу Ассоциации туроператоров России, в 2024 году республику посетят не менее 6,3–6,35 млн россиян.

«В части летнего отдыха у Турции по-прежнему нет конкурентов. Соревноваться с ней по-прежнему не могут ни Таиланд, ни Египет, ни ОАЭ. Однако количество россиян, которые посещают Турцию, с каждым годом все же снижается», — пояснил Мкртчян.

С такими оценками соглашается и председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев. Согласно приведенным им данным, интерес россиян к Турции постепенно снижается, начиная с 2022 года.

«Турки пошли по пути отказа от дешевых туров. Фактически сейчас они делают ставку на туристов с достатком выше среднего. Однако у Турции уже сформировалась устойчивая аудитория, которая готова отдыхать там даже при условии определенного подорожания», — пояснил Бобылев.

По его словам, даже сегодня подорожавшая Турция выигрывает по ценовым условиям у потенциальных конкурентов, например у ОАЭ.