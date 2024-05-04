В Сербии трое россиян заблудились в ущелье

Трое россиян заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии. Об этом сообщает газета «Вечерне новости».

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Экстренные службы начали поисковую операцию.

Овчарско-Кабларское ущелье находится в 160 километрах на запад от Белграда. Это популярное туристическое направление. Через ущелье протекает река Западная Морава и проходит трасса республиканского значения.

Ранее стало известно, что пять человек оказались заперты в пещере в Словении после сильного дождя. Группа, включающая семью из трех человек и двух туристических гидов, укрылась днем 6 января от ливня в пещере Крижна Яма длиной 8,2 километра.