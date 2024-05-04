Россияне стали в разы чаще интересоваться отдыхом на Кубе

Количество туристов из России на Кубу в 2024 году значительно возросло по сравнению с 2023 годом. Это отметила в интервью корреспонденту ТАСС директор продаж одной из самых крупных туристических сетей острова Gaviota Гленда Руис Дельгадо.

Компания принимает участие в Международной туристической ярмарке FITCuba-2024 на кубинском острове Кайо-Коко.

"Отмечаем в этом году большое увеличение туристического потока на Кубу из России по сравнению с прошлым годом", - отметила Руис Дельгадо.

Она связала это, в частности, с увеличением числа авиарейсов на Кубу из России.

"Мы очень удовлетворены русскими туристами, мы их всегда ждем здесь", - сказала представитель Gaviota.

Она сообщила, что больше всего россиян приезжает на курорты Варадеро и Кайо-Коко, так как туда есть прямые авиарейсы из Москвы.

Gaviota находится на кубинском рынке уже 36 лет. Сеть владеет отелями по всему острову, сейчас у нее 55 собственных гостиниц, рассказала представитель компании. Также Gaviota оказывает услуги по внутренним воздушным и наземным перевозкам, аренде автомобилей, в ее рамках работают турагентства.

Ранее в интервью корреспонденту ТАСС министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда, который также участвует в ярмарке, рассказал, что российские туристы занимают сейчас третье место в туристическом потоке на Кубу. В этом году в задачи властей карибской республики входит привлечь более 200 тыс. гостей из России, сказал он.

Международная туристическая ярмарка FITCuba-2024 открылась на кубинском острове Кайо-Коко 2 мая. 3 мая ее посетил президент карибской республики Мигель Диас-Канель. В ее открытии приняли участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро, министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда, региональный директор Всемирной туристской организации для Америки Густаво Сантос. В ярмарке участвуют свыше 600 компаний более чем из 50 стран. Россия представлена компаниями Pegas Touristik, русско-кубинским дайвинг-центром Rus-Cuba-Dive, авиакомпанией "Ижавиа".