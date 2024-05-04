Чартеры AZUR air больше не полетят из Калининграда в Анталью

Туроператор Anex снял полетную программу из Калининграда в Анталью, которая должна была начаться в мае на чартерах авиакомпании AZUR air и продолжаться весь сезон.

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«Предусмотрен возврат денежных средств в полном объеме или перенос на новую заявку с теми же туристами», – прокомментировала TourDom.ru замгендиректора Anex Яна Муромова.

Ранее туристы из Калининграда уже сталкивались с подобными проблемами. Вначале были отменены программы в Анталью и Стамбул на рейсах Southwind – из-за запрета турецкой авиакомпании пересекать воздушное пространство Евросоюза. Туроператоры стали искать нового перевозчика и в итоге нашли – в начале мая из Калининграда туристы должны были полететь на боингах лоукостера Tailwind. Однако снова возникла проблема, как и в случае с Southwind, на этапе согласования пролета над территорией ЕС с властями европейских стран. Формальная причина отказа – неправильно оформленные документы.

Впрочем, не исключено, что вопрос действительно упирается в документы, его удастся оперативно решить, и Tailwind все-таки полетит в Турцию из Калининграда. Во всяком случае, в системах бронирования туры из Калининграда в Анталью на чартерах лоукостера пока представлены – в частности, для клиентов туроператора Coral Travel.

Кроме того, в конце мая должна начаться чартерная программа из Калининграда в Анталью туроператора Fun & Sun. Рейсы будет выполнять еще один турецкий перевозчик – Corendon Airlines.

Ранее мы писали, что из-за проблем с перевозкой некоторые туристы из Калининграда перебронируют туры в Турцию на Египет, куда летают чартеры авиакомпании Al Masria.