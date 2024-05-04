Россиянам назвали самый дорогой тур на майские праздники

Самым дорогим туром на майские праздники стала путевка в турецкий город Кемер, которая обошлась российским туристам в 1, 3 миллиона рублей. О том, какие направления стали более бюджетными, рассказали аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru.

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«Самым дорогим туром на майские праздники стала поездка в турецкий Кемер. Там трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в 5-ти звездочном отеле с системой питания «все включено». Все туристы поедут в Турцию из Москвы. Путешествие обошлось в 1 308 811 рублей», – приводит данные сервис.

Как отметили аналитики интернет-магазина туров для 1prime.ru, в 2023 году самый дорогой тур в мае обошелся российским туристам в 811 тысяч рублей. Тур был оформлен на троих взрослых с тремя детьми, которые летели из Хабаровска в Таиланд на остров Пхукет. Путешественники провели в отеле премиум класса 13 ночей.

В этом году наиболее бюджетными направлениями стали: тур из Москвы в Абхазию стоимостью 24, 6 тысяч рублей на одного человека, с проживанием в отеле без звезд на четыре ночи. А также поездка из Москвы в Санкт-Петербург, где один турист заплатил 15, 5 тысяч рублей за две ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками.

По информации аналитиков, самыми популярными заграничными направлениями а майские праздники стали Турция и Египет, а общий спрос на поездки в данный период по сравнению с прошлым годом вырос в 1, 5 раза.

Ранее «ФедералПресс» рассказал о самых дорогих направлениях отдыха на майских праздниках. В топ-10 рейтинга попало село Териберка, которое находится в Мурманской области. Там отдых обойдется примерно в 9, 5 тысяч рублей за ночь. Лидерами в списке стали Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае и Белокуриха в Алтайском крае.