АТОР: Стоимость пляжного отдыха в Японии составит от 115 тысяч рублей
Стоимость пляжного летнего отдыха на курортах Японии начинается от 115 тысяч рублей на человека без перелета. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператора «Русский Экспресс».
Отмечается, что за эту сумму можно купить комбинированный тур с отдыхом у моря в популярной стране Азии. При этом стоимость путевки с перелетом из России составит от 232 тысячи рублей на одного человека.
Подчеркивается, что скидки на путешествия по Японии в летние месяцы достигают 35-45% от стоимости весенних туров на цветение сакуры.
Ранее генеральный директор Арт-Тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что на майские праздники россияне активно бронируют туры в ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Таиланд, Китай и Африку, передает «Радиоточка НСН».