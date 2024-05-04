Туристы из ХМАО стали летать отдыхать в Дубай ради концертов звезд

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становятся популярны путешествия в ОАЭ ради концертов. Югорчане летят в Дубай, чтобы увидеть выступления звезд и музыкальных групп, рассказала URA.RU владелица турагентства Елена Соловьева.

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«Помимо пляжного отдыха, экскурсионных программ и круизов, в Дубае очень много событийного туризма. Например, концерты звезд и различных групп. И наших артистов там много выступает, и известных зарубежных, на которые обычно тяжело попасть», — поясняет журналисту агентства Соловьева.

Кроме Дубая, большие концертные площадки находятся в столице Арабских Эмиратов — Абу-Даби.

«Там почти каждую неделю кто-нибудь известный выступает, поэтому во время отдыха можно совместить приятное с полезным», — добавляет эксперт по путешествиям.

Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО стали скупать путевки в Санкт-Петербург на майские праздники. В турагентстве «Семь Чудес» поясняли, что югорчане в первую очередь интересуются здесь экскурсионными программами.