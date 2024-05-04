Летать из России в Европу стало в 2 раза дешевле

Авиабилеты из России в Европу подешевели практически в два раза. В итоге спрос на это направление вырос на 150% по сравнению с 2023 годом, отметил в беседе с URA.RU вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» РФ, генеральный директор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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Россияне стали чаще летать в Европу

«Спрос усилился в Европу. Где-то мы его фиксируем сейчас на уровне плюс 150% по сравнению с 2023 годом. Связано это в первую очередь с резким удешевлением авиационных билетов. Весной 2023 года они стоили порядка 100-120 тысяч рублей. Это с пересадкой в том же Стамбуле или в Дубае. Сейчас в Италию, во Францию, в Испанию можно полететь из большинства городов России через Ереван, Тбилиси за 40 — 50 тысяч рублей туда-обратно. То есть удешевление, считайте, больше, чем в два раза. И это людей привлекает. Люди массово пошли открывать визы. Естественно выросли потоки, очереди в визовые центры. Но здесь надо смотреть, какие это страны. Хуже принимает Франция, Италия. Получше Греция. Испания где-то между ними находится», — объяснил Алексан Мкртчян.

Сколько времени нужно для получения шенгенской визы

При этом вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» РФ подчеркнул, что сейчас на получение визы нужно закладывать месяц-полтора.

«Если вы хотите поехать в Европу в августе, то лучше не ждать июля, а обратиться в визовый центр в июне, а еще лучше в мае. То есть в целом надо где-то закладывать месяц-полтора на оформление документов. Естественное все, кто обратится в мае, имеют высокий шанс к августу получить шенгенские визы. Процент отказов сейчас небольшой, в среднем 5-6%. Однако визы сейчас не даются в долгую. Если раньше выдавали на два-три года, даже на пять лет, то сейчас вам несказанно повезло, если вы получили на полтора года. В среднем визы сейчас даются на три-шесть месяцев. Кому-то вообще на срок поездки. Отправился человек на пять дней во Францию, и виза открывается ровно на такой же срок. Но таких случаев меньше 10%. Большая часть получает от трех до шести месяцев», — рассказал Мкртчян.

Какие нужны документы для получения шенгенской визы

Гендиректор сети туристических агентств добавил, что обмануть визовый центр для получения визы, взяв деньги взаймы для подтверждения своего достатка, не получится.

«Нужно, кроме брони авиабилетов туда-обратно, гостиницы, взять справку из банка о движении средств, а также с места работы о зарплате. Бывают случаи, когда турист вчера открыл счет в банке, условно, на миллион рублей, а сегодня взял справку из банка и обращается за визой. Естественно посольство моментально это увидит. Поймет, что человек открыл счет вчера, что у него не было долгих денег, которые лежат хотя бы полгода, год, не было их движения. Это легко проверить, действительно, человек обеспеченный или он просто готовится получить визу. Он просто взял деньги взаймы», — подытожил он.

Ранее вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявлял, что отдых летом в ОАЭ и на Шри-Ланке станет дешевле на 10-15% по сравнению с 2023 годом. Так как стало больше полетных программ.