С Бали депортировали россиянина, который разгромил ресторан топором

Портал detik.com сообщил, что задержали мужчину еще в марте. В начале месяца он пришел в ресторан Capri Bali в модном районе Семиньяк с топором и начал все крушить. В первый день ему удалось уйти, а на второй он повторил свой дебош и полиция его задержала. Общий ущерб ресторану оценили в 10 млн индонезийских рупий (примерно 57 тыс. руб.).

После ареста полицейские выяснили, что во всем виновата любовь. Владимир К. признался в чувствах к жительнице Индонезии, но та его отвергла.

Также выяснилось, что виза у дебошира была просроченной. Он приехал в страну перед пандемией COVID-19, но из-за эпидемии, а потом и СВО домой решил не возвращаться. Какое-то время он жил на вилле у друга, но большую часть времени на острове проводил в дешевых гостевых домах или съемных квартирах. Мужчина прожил на курорте больше 4 лет.

Вчера туриста выслали с Бали, он прилетел в аэропорт Домодедово. По законам Индонезии, в случае просрочки визы по неуважительной причине билет домой приобретается на деньги туриста, но мужчине оплатил перелет друг. Кроме того, дебошир попал в «черный список» – это значит, что вернуться на Бали ему будет очень непросто.