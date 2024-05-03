Турист раскритиковал Таиланд в соцсетях и оказался под угрозой депортации

Британский турист оказался под угрозой депортации в Таиланде после того, как он опубликовал негативные видео про страну в соцсетях. Об этом сообщил канал PPTV HD.

Иностранец по имени Томас разместил ролики с рассказом о Таиланде на YouTube и нескольких других платформах. Мужчина раскритиковал предполагаемую коррупцию в местной полиции и характер жителей страны. Он выразил мнение, что тайцы не уважают свои права, трусливы и легко поддаются манипуляциям со стороны высшего класса и правительства.

Публикации Томаса привлекли внимание туристической полиции. 2 мая иностранца задержали и доставили на допрос. Правоохранители заявили, что видео наносят ущерб имиджу Таиланда и угрожают его национальной безопасности. Британцу приказали удалить все материалы с критикой страны. Кроме того, полицейские призвали иммиграционное бюро депортировать британца.

Ранее на Пхукете трансгендеры напали на туриста. По неизвестным причинам толпа погналась за иностранцем и избила его пластиковыми табуретками.