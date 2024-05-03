Морские круизы помолодели: их выбирают туристы младше 50

Анжело Капурро, исполнительный директор MSC Cruises, выступил перед турагентами с интересными цифрами по круизной статистике. Это произошло в ходе мероприятия, которое компания организовала для своих лучших партнеров из России, Беларуси, Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Молдовы. Делегацию из нашей страны возглавили гендиректор туроператора PAC Group Илья Иткин и руководитель круизного департамента Михаил Фельдман.

По данным MSC, в 2023 году количество круизных пассажиров увеличилось на 6,8%. Рынок растет – это общемировая тенденция, характерная и для России, причем российский рынок растет быстрее средних показателей.

Оказалось, что вопреки распространенному стереотипу морские путешествия все чаще предпочитают люди, не достигшие 50 лет, – это зафиксировано в мартовском исследовании CLIA – Международной ассоциации круизных линий.

По данным CLIA, средний возраст круизных пассажиров сейчас 46 лет. Основу составляют «бэби-бумеры» (с 1946 по 1964 год) и представители поколения «икс» – (1965–1980). Эти два поколения суммарно занимают 48%. На долю более молодой или юной публики приходится немногим меньше – 42%. В основном это «миллениалы», т. е. люди, родившиеся с 1984 по 1996 год (24%). «Зумеры» (1995–2012 годы рождения) и «альфы» (дети, родившиеся в середине 2010 года и позже) дают еще 12 и 6% соответственно. Что касается военного и довоенного поколений, т. е. людей самого преклонного возраста, то они составляют только 10% турпотока.

Подавляющее большинство пассажиров (82%), хотя бы раз оказавшихся на борту лайнера, стремятся снова и снова отправиться в морское путешествие. Именно поэтому молодая аудитория «миллениалов» в перспективе станет основной для роста спроса.

В компании PAC Group подтверждают, что эта тенденция характерна и для России. В основном туристы из нашей страны предпочитают выбирать круизы по акватории Персидского залива, куда из России можно добраться на прямых рейсах через Дубай, а также по Средиземноморью. Гендиректор PAC Group Илья Иткин добавил, что особенно популярны сейчас европейские маршруты с отправлением из турецких портов, например, новинка этого сезона, недельный круиз «Италия и острова Греции» из Измира и «Панорама Средиземноморья» на 9 ночей из Стамбула.

Кроме того, россияне интересуются новыми лайнерами. Именно поэтому туроператор включил в делегацию розничных партнеров и вывез их на MSC Euribia – чтобы турагенты могли изучить новинку и активнее продавать круизы. В июне запланирован выезд агентов на лайнере класса люкс Explora I компании Explora Journeys, входящей в холдинг MSC Group, которая активно набирает популярность среди поклонников премиальных круизов.