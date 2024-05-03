Грузия установила рекорд по доходам от туризма
По итогам первого квартала 2024 года Грузия заработала на турпотоке свыше 800 миллионов долларов, и это – абсолютный рекорд за последние годы.
Эту кавказскую республику посетили свыше 930 тысяч туристов из Турции, Армении, Азербайджана, Израиля и ряда других стран, что на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма Грузии.
При этом отмечается, что туристов из России в последние годы становится все меньше.
Так, с января по март в республике, по данным Национальной службы статистики, побывали порядка 215 тысяч россиян, что на 16,1 % меньше, чем в первом квартале 2023 года.
Несмотря на это, наши туристы потратили в Грузии больше, чем отдыхающие из других стран, - порядка $171 млн.
Ранее сообщалось о масштабном протесте в Тбилиси.