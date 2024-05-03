Грузия установила рекорд по доходам от туризма

По итогам первого квартала 2024 года Грузия заработала на турпотоке свыше 800 миллионов долларов, и это – абсолютный рекорд за последние годы.

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Эту кавказскую республику посетили свыше 930 тысяч туристов из Турции, Армении, Азербайджана, Израиля и ряда других стран, что на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма Грузии.

При этом отмечается, что туристов из России в последние годы становится все меньше.

Так, с января по март в республике, по данным Национальной службы статистики, побывали порядка 215 тысяч россиян, что на 16,1 % меньше, чем в первом квартале 2023 года.

Несмотря на это, наши туристы потратили в Грузии больше, чем отдыхающие из других стран, - порядка $171 млн.

Ранее сообщалось о масштабном протесте в Тбилиси.