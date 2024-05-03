Болгария возобновила выдачу туристических виз гражданам России

Визовые центры Болгарии начали принимать документы на оформление туристических виз для граждан России. Но если вы подумали, что теперь шенген стал ближе, спешим огорчить.

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В августе прошлого года Болгария присоединилась к санкциям против России и заявила о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости «ввиду сложившейся чрезвычайной ситуации». С тех пор произошло много важных событий, связанных с пересечением границ. Самое важное из них – страна частично вступила в Шенгенскую зону.

С 31 марта 2024 года отменены проверки лиц на внутренних воздушных и морских границах ЕС между Болгарией. Но сухопутных границ это не касается. Многие россияне посчитали, что теперь смогут посещать большинство стран Европы, оформив въезд в «16-ю республику Советского Союза» и далее самолетами – хоть в Германию, хоть во Францию. Но все оказалось не так просто.

Уже 1 апреля консульские учреждения Болгарии сообщили, что точная дата начала оформления шенгена для граждан РФ перенесена из-за технических проблем. Затем 21 апреля на портале сервисно-визового центра VFS Global появилась информация, что подать документы можно с соблюдением определенных формальностей. В итоге оказалось, что речь не совсем о шенгене.

«Болгарские власти разрешили получать гражданам РФ национальную визу, по которой можно совершать поездки только по суше. В страны Шенгенской зоны по ней вы, естественно, не попадете. При этом минимальная стоимость подскочила до 35 евро, а на все формальности, связанные с оформлением, может уйти до 40 дней», – сообщил редакции «ТурДома» наш коллега, работающий в туристическом секторе Болгарии.

Он считает, что ситуация возврата к оформлению «старого» типа виз является нестандартной, но в духе политической конъюнктуры. Именно по этой причине болгарин попросил нас не называть его имя и фамилию, а также туркомпанию, где работает.

По словам собеседника, решение возобновить выдачу россиянам виз никак не скажется на турпотоке в Болгарию, который сейчас находится на нулевом уровне. Лететь на местные черноморские курорты надо через Стамбул, а какой в этом смысл, если можно отдохнуть в самой Турции.