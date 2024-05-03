Вулкан, джунгли, пумы: почему все мечтают попасть в Huilo Huilo в Чили

Вулкан, джунгли, пумы: почему все мечтают попасть в заповедник Huilo Huilo в Чили
Новый герой нашей регулярной рубрики #superотели — La Montaña Mágica. Гостиница, похожая на покрытый буйной растительностью вулкан, находится в Чили — в самом сердце патагонских джунглей. Туристы едут сюда в поисках экоприключений: вокруг озера, реки, водопады и труднопроходимые леса. Пумы там тоже водятся!
Расположение
Huilo Huilo — природный заповедник на юге Чили с неприличным для русского уха названием (ладно, буква h в испанском не читается). До 1870 года в этих дремучих тропических лесах Патагонии не ступала нога человеческая. А около 20 лет назад здесь появился отель, дизайн которого заставляет гостей оторваться от реальности и поверить в то, что перед ними не жилой рукотворный объект, а часть ландшафта, мастерски созданного природой.
Гуляя вокруг, не сразу заметишь конусообразное здание отеля, которое напоминает вулкан, поросший лианами и мхом. Из вершины этой зеленой горы извергается, словно лава, вода, которая струится по склону, превращаясь в шумный водопад. Такую форму отелю придали неслучайно: из окон виден вполне себе реальный вулкан Мочо-Чошуэнко. Лодж также стал воплощением местной легенды о волшебной горе, покорив которую можно исполнить все свои желания. Впрочем, в данном случае взобраться наверх не составит труда: в отель ведет в том числе подвесной мостик.
Номера
Дерево и ничего больше — в 9 номерах атмосфера свежего сруба, которого еще не коснулась отделка. Да и зачем? Грубые, неотесанные на первый взгляд доски, которыми обиты стены, еще раз напоминают о единении с природой. Уюта придают кресла в винтажном стиле, прикроватные столики-пеньки и причудливые светильники, в которые превратились высохшие коряги. Собственный номер можно запомнить в том числе и по резному панно, висящему на входной двери: на каждом изображена та или иная птица, обитающая в этих краях.
Еда
Тема девственного леса максимально раскрывается в ресторанах заповедника. Массивная мебель, колонны-стволы, фантастические коряги в качестве декора, панорамные окна, в которые застенчиво заглядывают деревья словно в ожидании приглашения на огонек. Но речь не только про антураж: зелень, ягоды, ростки и коренья — большинство продуктов на кухню попадает, конечно же, из леса. В меню ресторана Nothofagus — блюда, приготовленные по локальным рецептам. Как насчет оленины в соусе из мирта с рагу из зеленой фасоли? А форель, которую запекают в зеленом масле, укропе и шалфее, выловлена в близлежащей реке.
Для тех, кто хочет побыстрее пообедать и вернуться к созерцанию природных красот, есть пиццерия Petermann. Впрочем, размер пиццы в заведении такой, что передохнуть после приема пищи все равно захочется. Кондитерская Secretos de la Selva Patagonica еще одно место, где можно сделать паузу, попробовав традиционный горячий шоколад.
Досуг
Любителям экотуризма посвящается. Гости заповедника с утра до вечера гуляют по джунглям, открывая для себя редкие виды растений, насекомых и зверей. Есть множество маршрутов вдоль реки Фуй: одни ведут к водопаду Йайалка, за которым скрывается пещера, другие — в рощу, где часто пасутся олени. Кабаны тоже нет-нет да и промелькнут в чаще. В аренду всегда можно взять велосипед или прокатиться верхом на лошади. Зиплайн, каякинг тоже доступны. Еще вариант — отправиться на лодке к горячим источникам, которые бьют в озере Пиреуэйко: посреди леса установлены ванны, выдолбленные в стволах упавших гигантских деревьев.
К водным процедурам можно вернуться и вечером перед ужином, заглянув в СПА-центр, чтобы переварить в бассейне пищу духовную, полученную за насыщенный прогулками день. Однако с наступлением ночи программа не заканчивается: когда солнце опускается за горизонт, лес начинает звучать по-другому. Как? Узнаете во время прогулки в потемках с фонариками на лбу. Или можно отправиться в мистический тур к 19 истуканам — героям местных мифов и легенд.