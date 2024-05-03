Вулкан, джунгли, пумы: почему все мечтают попасть в Huilo Huilo в Чили

Новый герой нашей регулярной рубрики #superотели — La Montaña Mágica. Гостиница, похожая на покрытый буйной растительностью вулкан, находится в Чили — в самом сердце патагонских джунглей. Туристы едут сюда в поисках экоприключений: вокруг озера, реки, водопады и труднопроходимые леса. Пумы там тоже водятся!

© La Montaña Mágica

Расположение

Huilo Huilo — природный заповедник на юге Чили с неприличным для русского уха названием (ладно, буква h в испанском не читается). До 1870 года в этих дремучих тропических лесах Патагонии не ступала нога человеческая. А около 20 лет назад здесь появился отель, дизайн которого заставляет гостей оторваться от реальности и поверить в то, что перед ними не жилой рукотворный объект, а часть ландшафта, мастерски созданного природой.

© Marco Valverde Barraza / Unsplash

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

Гуляя вокруг, не сразу заметишь конусообразное здание отеля, которое напоминает вулкан, поросший лианами и мхом. Из вершины этой зеленой горы извергается, словно лава, вода, которая струится по склону, превращаясь в шумный водопад. Такую форму отелю придали неслучайно: из окон виден вполне себе реальный вулкан Мочо-Чошуэнко. Лодж также стал воплощением местной легенды о волшебной горе, покорив которую можно исполнить все свои желания. Впрочем, в данном случае взобраться наверх не составит труда: в отель ведет в том числе подвесной мостик.

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

Номера

Дерево и ничего больше — в 9 номерах атмосфера свежего сруба, которого еще не коснулась отделка. Да и зачем? Грубые, неотесанные на первый взгляд доски, которыми обиты стены, еще раз напоминают о единении с природой. Уюта придают кресла в винтажном стиле, прикроватные столики-пеньки и причудливые светильники, в которые превратились высохшие коряги. Собственный номер можно запомнить в том числе и по резному панно, висящему на входной двери: на каждом изображена та или иная птица, обитающая в этих краях.

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

Еда

Тема девственного леса максимально раскрывается в ресторанах заповедника. Массивная мебель, колонны-стволы, фантастические коряги в качестве декора, панорамные окна, в которые застенчиво заглядывают деревья словно в ожидании приглашения на огонек. Но речь не только про антураж: зелень, ягоды, ростки и коренья — большинство продуктов на кухню попадает, конечно же, из леса. В меню ресторана Nothofagus — блюда, приготовленные по локальным рецептам. Как насчет оленины в соусе из мирта с рагу из зеленой фасоли? А форель, которую запекают в зеленом масле, укропе и шалфее, выловлена в близлежащей реке.

Для тех, кто хочет побыстрее пообедать и вернуться к созерцанию природных красот, есть пиццерия Petermann. Впрочем, размер пиццы в заведении такой, что передохнуть после приема пищи все равно захочется. Кондитерская Secretos de la Selva Patagonica еще одно место, где можно сделать паузу, попробовав традиционный горячий шоколад.

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

© La Montaña Mágica

Досуг

Любителям экотуризма посвящается. Гости заповедника с утра до вечера гуляют по джунглям, открывая для себя редкие виды растений, насекомых и зверей. Есть множество маршрутов вдоль реки Фуй: одни ведут к водопаду Йайалка, за которым скрывается пещера, другие — в рощу, где часто пасутся олени. Кабаны тоже нет-нет да и промелькнут в чаще. В аренду всегда можно взять велосипед или прокатиться верхом на лошади. Зиплайн, каякинг тоже доступны. Еще вариант — отправиться на лодке к горячим источникам, которые бьют в озере Пиреуэйко: посреди леса установлены ванны, выдолбленные в стволах упавших гигантских деревьев.

© La Montaña Mágica

К водным процедурам можно вернуться и вечером перед ужином, заглянув в СПА-центр, чтобы переварить в бассейне пищу духовную, полученную за насыщенный прогулками день. Однако с наступлением ночи программа не заканчивается: когда солнце опускается за горизонт, лес начинает звучать по-другому. Как? Узнаете во время прогулки в потемках с фонариками на лбу. Или можно отправиться в мистический тур к 19 истуканам — героям местных мифов и легенд.

© La Montaña Mágica