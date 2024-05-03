Стало известно, как на туристов повлияют подорожавшие визы

Принимающие компании Шри-Ланки сообщили российским туроператорам о введении с 1 июня платных виз для въезда в страну. Об этом редакции TourDom.ru рассказали в туроператорских компаниях. Причем разрешение на въезд подорожает до 100 долларов.

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За эту сумму туристам предложат 6-месячную туристическую визу со сроком пребывания в стране 60 дней и с возможностью повторного въезда. Ее стоимость выросла до 102,5 долларов (примерно 9,4 тыс. руб.).из-за включения в тариф дополнительных сервисных сборов.

Обычные однократные визы на срок до 30 дней оформлять больше не будут. На частном сайте, где туристы заказывают разрешения на въезд, такая экономичная виза уже сейчас недоступна.

Повышение стоимости виз в Шри-Ланку не снизит спрос на туры по этому направлению, считают специалисты туротрасли. Несмотря на то, что в других странах региона действует безвиз, или упрощенная система выдачи разрешений на въезд, дорогие визы не создадут какого-то дополнительного барьера для желающих посетить страну.

Дело в том, что в общей цене турпакета тариф на оформление визы (около 100 долларов) не занимает существенную долю, а значит, туристы не будут принимать во внимание дополнительное повышение стоимости поездки.

Представители турбизнеса Шри-Ланки попросили правительство снизить стоимость виз для туристов. Иначе страну, по их мнению, ждет резкое падение турпотока. Об этом сообщает издание dailymirror.

Стоимость визы в Шри-Ланку сейчас наиболее высокая среди всех стран Азии. По мнению представителей туриндустрии, дорогие визы создают дополнительный барьер для иностранных туристов по сравнению с конкурирующими туристическими направлениями Азии. Другие страны региона взимают более низкие сборы для разрешения на въезд или ввели безвиз.

В послании к президенту местные туркомпании попросили восстановить удобную систему получения краткосрочных виз через сайт правительства, чтобы туристы могли оформлять разрешения на въезд сроком на 30 дней.

Для российских туристов новый порядок оформления виз на Шри-Ланку станет актуальным с 1 июня, когда закончит действовать временный режим освобождения от визовых сборов за электронное разрешение.

Сейчас россияне получают однократную визу сроком на 30 дней. Она условно бесплатная: туристы платят 18,5 долларов за сервисный сбор и 3,11 долларов за обработку заявления. Как вариант, можно заказать и стандартную турвизу за 75 долларов. Такое разрешение действует на протяжении 180 дней на срок пребывания до 60 дней и позволяет несколько раз въезжать в страну.