Как улететь в Европу в 2024 году: популярные направления и варианты сэкономить

Турпоток в Европу изменился после 2020 года: по мнению представителей туристической отрасли, пандемия и геополитическая ситуация сильно повлияли на финансы и визы россиян. Как сэкономить на поездках в Европу и в какие страны ЕС чаще всего летают путешественники – «ФедералПресс» выяснил у экспертов.

Цена поездки в Евросоюз

Генеральный директор ООО «Арго-трэвел» Татьяна Жбанова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что за последние пять лет при организации путешествия в Европу заметно изменились логистика и цены на тур. Сегодня средняя стоимость поездки составляет 300 тысяч рублей за человека за неделю.

«Основная проблема сейчас с визами: урезали слоты на Испанию, Италия визу рассматривает не менее трех недель. Визовые проблемы – основные, из-за которых туристы отказываются от отдыха в Европе. Могут дать – могут не дать. Прямых рейсов в Европу нет, за исключением Белграда. Поэтому летают через Марокко, Стамбул либо через Ереван. Это удлиняет поездку и идет удорожание», – объяснила эксперт. «Поездки в Европу стоят больших денег, один из способов сэкономить на поездке в отпуске – мониторить акционные авиабилеты, проживать в хостеле и скромно питаться, больше ходить пешком, чтобы меньше тратить денег на транспорт», – предложила способ сэкономить директор ООО «Малибу Тур» Ольга Чекунова.

Еще одна проблема российских туристов: случается, что люди ожидают визу на длительное время, а получают на короткое – едва хватает на даты отпуска.

Как повлияли на туризм пандемия и политика

Если до 2020 года из России выполняли прямые авиарейсы в Европу, теперь полететь в европейские страны можно только с пересадками.

«Туризм разделился на до и после в 2020 году. Пандемия и геополитические проблемы повлияли на турпоток», – считает Жбанова. «В Турцию поездка на семью из четырех человек стоит порядка 350-400 тысяч рублей, что уж говорить о Европе», – подчеркивает Ольга Чекунова.

Ее коллега Татьяна Жбанова добавляет, что самостоятельно люди тоже ездят в Европу, но, как правило, это частные визиты, когда люди отправляются в гости к родственникам.

В какие европейские страны выдают визы россиянам

Италия, Испания и Франция – одни из самых популярных направлений для российского туриста. В эти европейские страны проще всего получить визы, к тому же на них велик спрос у туристов.

«Испания и Италия – это праздник, а Франция – это мечта для женщин», – делится профессиональным мнением Татьяна Жбанова. «Визы для россиян выдает ряд государств: Венгрия, Австрия, Греция, Италия, Испания, Франция и туда же можно добавить Словению с Португалией. Остальные страны – под большим вопросом», – дополнила она.

Эксперт уточняет, что в Тюмени нет ни одного визового центра. Ближайший центр находится в Екатеринбурге, однако за визами тюменцы готовы ехать даже в Санкт-Петербург и Москву.

«Как раньше уже не будет. Ямальцы продолжают летать в Европу на отдых, но гораздо меньше. Франция, Италия и Греция практически без проблем открывают визы», – считает владелица турфирмы из Ноябрьска Ольга Чекунова.

Кроме цен на туры и получение визы, россиян беспокоит отношение европейцев к туристам.