Какие отели выбирают знаменитости для отдыха

Знаменитости часто путешествуют, чтобы отдохнуть, набраться новых сил и получить уникальные впечатления. Конечно, они всегда останавливают выбор на лучших отелях, не только отвечающих их критериям, но и превосходящих все ожидания.

Cheval Blanc Saint-Barth, остров Сен-Бартелеми, Франция

Baie des Flamands, Saint-Barthélemy 97133, France

Небольшой остров Сен-Бартелеми находится в Карибском море и выглядит, как настоящий райский уголок, сошедший с пляжных фотографий звёзд. Неудивительно, что многие из представителей шоу-бизнеса выбирают его для отдыха.

Превращение острова в место для туризма произошло в 1957 году, когда Дэвид Рокфеллер приобрёл здесь землю и построил частный дом. С тех пор Сен-Бартелеми стал точкой притяжения для бизнесменов и знаменитостей со всего мира.

В северо-западной части острова располагается отель Cheval Blanc Saint-Barth, который неизменно выбирают для своего отпуска популярные певцы, актеры и дизайнеры. Здесь любят останавливаться Дженнифер Лопес, Бейонсе и Джей-Зи, Мадонна, Марк Джейкобс.

Cheval Blanc Saint-Barth — это роскошные сьюты с видом на море и виллы с собственным бассейном. Дух непринуждённого, расслабленного отдыха витает в воздухе и пропитывает каждый уголок курорта. Рестораны приглашают попробовать кухню стран карибского бассейна с видом на море. Среди тропических садов расположился спа-центр Cheval Blanc Spa. Все процедуры проводят на косметике эксклюзивной линии Guerlain, специально разработанной для отеля.

Cheval Blanc Saint-Tropez, Сен-Тропе, Франция

Plage de la Bouillabaisse, 83990 Saint-Tropez, France

Сен-Тропе сразу же ассоциируется с французским кино. Именно здесь в 50-е годы снимался фильм «И Бог создал женщину» с Брижит Бардо в главной роли. А сегодня Сен-Тропе — это город, где можно увидеть знаменитость за соседним столиком в ресторане.

В одном из ресторанов курорта Cheval Blanc Saint-Tropez ужинали Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Легко понять, почему звёздная пара выбрала этот ресторан.

Под руководством шеф-повара Арно Донкеля ресторан La Vague d’Or уже который год подтверждает присужденные ранее три звезды Michelin. Ресторан La Terrasse, также расположенный в отеле Cheval Blanc Saint-Tropez, в начале 2024 года получил свою первую звезду Michelin.

Секрет успеха ресторанов не только в высококачественных продуктах, которые выращивают на фермах, но и в страстном отношении ко вкусу и сочетанию продуктов.

Курорт Cheval Blanc Saint-Tropez открывает новый сезон 8 мая. Дополнительно для гостей доступна фешенебельная Villa Riviera — идеальное место для отдыха в кругу семьи или друзей. Это единственная вилла в Сен-Тропе, расположенная на пляже.

Архитектор Жан-Мишель Вильмотт продумал пространство до мелочей и ювелирно вписал современное здание виллы в окружающий ландшафт. В трехэтажной вилле площадью 400 м2 четыре роскошных спальных комнаты. Гости оценят частный бассейн-инфинити, вода в котором подогревается до 30 градусов, а также сад, созданный в лучших традициях региона. Ландшафтный дизайнер Жан Мюс предусмотрел в нем и залитые солнцем террасы, и тенистые уголки.

Finolhu Baa Atoll Maldives, Мальдивы

Kanufushi Island, Hithaadhoo, Maldives

Морской бриз шепчет истории любви, а небо сливается с кристально чистыми волнами Индийского океана. Кажется, что в Finolhu Baa Atoll Maldives время остановилось и часы показывают вечность.

Здесь каждая вилла на воде — это уединенный островок, предлагающий убежище от внешнего мира. В лазурную даль океана устремляется самая большая на Мальдивах коса из белоснежного песка протяженностью почти в 2 километра, создавая иллюзию бесконечного пути к горизонту.

Именно по этой причине Finolhu Baa Atoll Maldives выбирают звезды мировой величины такие, как семья Бэкхэмов, Леонардо Ди Каприо, а также Николь Шерзингер и Том Эванс.

Но не только романтическое очарование делает каждый момент здесь похожим на сон, но и роскошь. Во всем: от утонченного интерьера сьютов до прогулок на роскошной яхте на необитаемые острова поблизости, услуг личного батлера и шеф-повара на персональный ужин.

Российские знаменитости Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Роман Костомаров, Полина Аскери тоже находят в Finolhu Baa Atoll Maldives своё спокойствие и вдохновение. Здесь можно насладиться невероятной атмосферой и со вкусом предаться блаженному безделью.

Hôtel Barrière Fouquet’s Paris, Париж, Франция

46 Av. George V, 75008 Paris, France

Hôtel Barrière Fouquet’s Paris — не просто отель, это место встречи мировых звезд и центр кулинарного искусства в самом сердце Парижа.

Fouquet’s Paris открылся не при отеле, как это обычно бывает, а наоборот — вокруг легендарного ресторана вырос отель

Главная звезда отеля — это ресторан Fouquet’s Paris, который является не только гастрономической, но и культурной достопримечательностью. Его значимость подчеркивает статус исторического памятника. И эта история уникальна.

Fouquet’s Paris открылся не при отеле, как это обычно бывает, а наоборот — вокруг легендарного ресторана вырос отель. Именно здесь, на красном бархате кресел самой шикарной брассери Парижа, проходят встречи знаменитостей со всего мира.

Его стены помнят Мориса Шевалье, Жоржа Сименона, Орсона Уэллса, Жана Маре, Лайзу Миннелли, а Эрнест Хемингуэй, говорят, нашел здесь вдохновение для своих рассказов. Вуди Аллен показал ресторан в своем фильме «Полночь в Париже». Николя Саркози праздновал здесь победу на президентских выборах. Также каждый год в ресторане устраивают прием по случаю кинопремии «Сезар».

С 1899 года в Fouquet’s Paris подают традиционные французские блюда. Сегодня за меню отвечает шеф Пьер Ганьер, обладатель трех звезд Michelin и создатель «новой французской кухни».

Hôtel Barrière Le Normandy Deauville, Довиль, Франция

38 Rue Jean Mermoz, 14800 Deauville, France

Довиль называют городом знаменитостей. Именно здесь в 30-е годы XX века легендарная Коко Шанель открыла свой первый бутик. О Довиле писали Фрэнсис Скотт Фицджеральд и Агата Кристи. Здесь гуляли «девушки в цвету» Марселя Пруста, а каждая кабинка для переодевания «аллеи звезд» на пляже украшена именем знаменитости.

Символом звездной жизни и важной частью культурной ткани Довиля безусловно является Hôtel Barrière Le Normandy Deauville. Именно его выбирают голливудские актеры во время своего путешествия. А с 1975 года во время ежегодного фестиваля американского кино в отеле можно было встретить Шона Коннери, Джека Николсона, Тома Хэнкса и это далеко не полный список имен.

В коридорах отеля развешены фотографии звезд мировой величины с директорами Hôtel Barrière Le Normandy Deauville. Кроме того, в отеле есть специальные сьюты, названные в честь именитых гостей: Элизабет Тейлор, Роберт де Ниро и Том Круз, которые доступны для бронирования всем желающим, пока их владельцы находятся за пределами Европы.

Кстати, в 2024 году фестиваль американского кино в Довиле пройдет в 50-й раз с 6 по 15 сентября. Гости Hôtel Barrière Le Normandy Deauville во время кинофестиваля могут посещать все премьеры молодых американских режиссеров и мэтров кинематографа, а также светские вечера с голливудскими и французскими актерами и представителями индустрии.

Cap St Georges Hotel & Resort, Пафос, Кипр

3, Maniki Street, Peyia 8570, Cyprus

Открывшийся два года назад курорт Cap St Georges Hotel & Resort уже успел полюбиться многим бизнесменам, актерам, певцам и дизайнерам. Отель расположен в тихом приватном уголке Кипра в окружении пышных садов с многолетними оливковыми деревьями. Именно эта уединенность и привлекает в первую очередь известных личностей.

По информации из разных источников, певица Шакира приобрела виллу на территории отельного комплекса. А весной 2023 года дизайнер с мировым именем Юлия Янина выбрала этот отель для показа своей круизной коллекции. Только для гостей здесь проводят концерты Джейсон Деруло и Баста Раймс, и устраивает ужины знаменитый итальянский тенор Массимо Джардино.

Курорт Cap St Georges Hotel & Resort также обрел славу главного гастрономического направления на Кипре. С самого открытия ресторан высокой кухни Sky7 приглашает шеф-поваров, обладателей звезд Michelin. В 2024 году отель провел серию ужинов от итальянца Даниэля Липпи, голландцев Эдвина Винке и Петера Гаста, португальца Луиса Брито.

25 и 26 мая 2024 года в Sky7 готовит Антон Гшвендтнер, немецкий шеф-повар мюнхенского ресторана Atelier с двумя звездами Michelin. 27 и 28 июля 2024 года гостей балует Грегуар Бержер, исполнительный шеф-повар знаменитого ресторана-аквариума Ossiano в Дубае, одна звезда Michelin. 29 и 30 июня 2024 года в отеле ждут Вилко Беренса, владельца ресторана De Nederlanden в нидерландском городке Вреланд и обладателя одной звезды Michelin.