Turkish Airlines сняла несколько рейсов в Анталью из Москвы

Авиакомпания Turkish Airlines отменила 3 мая два рейса из Москвы в Анталью - TK 3959 и TK 3965. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта Внуково.

Согласно расписанию самолеты турецкого перевозчика должны были отправиться из Внуково в 02:05 и 02:20, однако ночью появилась информация, что рейсы не состоятся.

Как сообщил редакции TourDom.ru турагент, чьи клиенты купили туры в Турцию с перелетом на борту Turkish Airlines, пассажирам сообщили о снятии рейсов уже в аэропорту, когда они прибыли ко времени отправления.

При этом долго ждать вылета в Анталью туристам не пришлось: туроператоры быстро пересадили клиентов на другие самолеты турецкого перевозчика.

Одних пассажиров, женщину с ребенком, перенаправили на регулярный рейс Turkish Airlines, который вылетал в Анталью в 01:40. Другие туристы смогли отправиться на курорт в 4 утра.

«Отмененный рейс TK 3959 авиакомпания фактически перенесла на 04:50. Он вылетел из Внуково под номером TK 3959А», – пояснила турагент.

Как предполагают специалисты, снятие рейсов может свидетельствовать о недостаточной загрузке рейсов турецкой авиакомпании. Туроператоры в партнерстве с перевозчиком запланировали избыточное число рейсов в Турцию на майские праздники, и сейчас вынуждены оптимизировать полетную программу на отдельные даты.

Об этом говорят и не полностью занятые кресла в самолетах, вылетающих по маршруту Анталья – Москва.

«На этой неделе брат вернулся из Турции, на борту (рейс ТК 3982) было не более 25 человек», – написал подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Редакция направила запрос в авиакомпанию Turkish Airlines, а также туроператорам, формирующим туры на основе этой перевозки. В настоящий момент ответы не поступили.

Ранее TourDom.ru писал, что Turkish Airlines отменила несколько рейсов в Анталью из столицы с вылетом в начале мая. В частности, перевозчик убрал рейсы TK 3732/33 на даты 1, 3, 4 и 5 мая из Внуково, а также вылеты TK 3954/55 и TK 3990/91 на 2 мая из Домодедово.