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Эксперт Бандурин рассказал, почему местные жители часто не любят туристов

Эксперт по туризму Александр Бандурин отметил, что местные жители часто недовольны большим наплывов туристов.

Эксперт рассказал, почему местные жители часто не любят туристов
© Unsplash

По его словам, в некоторых странах даже существуют ограничения при посещении достопримечательностей. Так, в Таиланде в религиозные места очень осторожно пускают иностранных туристов. В арабском мире религиозные святыни тоже имеют ограничения при посещении.

Причиной недовольства местных жителей Александр Бандурин называет дискомфорт, который приносят многочисленные путешественники. Он отметил, что даже есть понятие «избыточный туризм».

— Когда количество туристов намного превышает количество местных жителей и доставляет им дискомфорт. Ситуация типичная, потому что во многих местах ущерб от пребывания туристов гораздо больше, чем польза и доходы, — отметил эксперт в комментарии Pravda.ru.

В последние несколько лет Финляндия переживает туристический кризис. Количество иностранцев, которые приезжают в страну для отдыха, снизилось на 20 процентов. Однако один из регионов не только сохранил прежние показатели, но и увеличил их, — это Лапландия, передает газета «Петербургский дневник».

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