Эксперт рассказал, почему местные жители часто не любят туристов

Эксперт по туризму Александр Бандурин отметил, что местные жители часто недовольны большим наплывов туристов.

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По его словам, в некоторых странах даже существуют ограничения при посещении достопримечательностей. Так, в Таиланде в религиозные места очень осторожно пускают иностранных туристов. В арабском мире религиозные святыни тоже имеют ограничения при посещении.

Причиной недовольства местных жителей Александр Бандурин называет дискомфорт, который приносят многочисленные путешественники. Он отметил, что даже есть понятие «избыточный туризм».

— Когда количество туристов намного превышает количество местных жителей и доставляет им дискомфорт. Ситуация типичная, потому что во многих местах ущерб от пребывания туристов гораздо больше, чем польза и доходы, — отметил эксперт в комментарии Pravda.ru.

В последние несколько лет Финляндия переживает туристический кризис. Количество иностранцев, которые приезжают в страну для отдыха, снизилось на 20 процентов. Однако один из регионов не только сохранил прежние показатели, но и увеличил их, — это Лапландия, передает газета «Петербургский дневник».