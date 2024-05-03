Туроператоры Шри-Ланки призвали правительство снизить стоимость виз для туристов

Туристические компании Шри-Ланки призвали власти снизить высокую стоимость въездных виз для иностранных туристов. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

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"Резкое повышение сборов и усложненный процесс получения виз могут привести к сокращению количества прибытий до уровня ниже 2 млн в год", - заявили в ланкийской туротрасли, призвав главу государства вмешаться и восстановить удобный для туристов процесс получения электронных виз через государственный веб-сайт ЕТА, который ранее был закрыт по распоряжению эмиграционных властей.

В Шри-Ланке сейчас самая высокая стоимость виз в Азии. Это создает значительный барьер для туристов по сравнению с конкурирующими направлениями, такими как Таиланд, Вьетнам и многими другими, которые предлагают бесплатные визы или взимают гораздо более низкие сборы, говорится в обращении турфирм к президенту страны Ранилу Викрамасингхе.

Правительство Шри-Ланки в конце октября 2023 года объявило о начале выдачи бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Реализация проекта началась в конце ноября. Первоначально такой режим действовал до 31 марта, потом был продлен до 30 апреля текущего года. Как ожидалось, может быть принято решение, что такой режим официально станет постоянным для туристов из семи названных стран, но этого пока не произошло.