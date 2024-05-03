Стоимость туров в ОАЭ на ближайшие даты сильно упала

Туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на ближайшие даты значительно упали в цене. О больших скидках на путевки в эту популярную пляжную страну предупредил портал TourDom.ru.

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По данным источника, недельный отдых в четырехзвездочном отеле на курорте Шарджа обойдется в 75,7 тысячи рублей за двоих, если вылететь 7 мая. В гостиницах уровня «четыре звезды» в Дубае также можно отдохнуть в пределах 80 тысяч рублей.

Представитель сети турагентств объяснил, что спрос на поездки в Эмираты локально просел на фоне наводнения и ливней. Также снижение активности туристов на этом направлении связывают с тем, что многие купили туры на майские праздники заранее. В результате турператоры запустили спецпредложения, чтобы распродать остатки мест.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, что проводит отпуск в Дубае, потому что он дешевле Сочи. Тем временем на черноморских курортах России ожидается рост цен в среднем на 15 процентов.