Как объехать Мальдивы на велосипеде с минимальными тратами

Покататься на велосипеде по Мальдивам – такое необычное желание осуществила туристка из Москвы. Подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома» с ником Natali Lisapedova в конце января 6 дней крутила педали на трех островках площадью в несколько квадратных километров. Своими впечатлениями она поделилась с редакцией.

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На Мальдивы – со складным великом

Погонять на велосипеде по Мальдивскому архипелагу – идея, скажем прямо, необычная. Побывавшие там туристы обычно видели вокруг только безбрежный Индийский океан с крохотными участками суши, где многие отели вообще преимущественно стоят на сваях в воде. Наталья показала, что такое возможно: за 6 дней она накатала более 200 км.

Со своим двухколесным транспортом россиянка побывала уже во многих странах. При перелетах складной велосипед сдает в багаж, а, приземлившись, обычно уезжает своим ходом. Также собиралась поступить и на Мальдивах. И тут произошло первое отступление от плана.

Международный аэропорт занимает весь остров Хулуле. В паре километров от него на юго-западе – главный остров архипелага Мале, а севернее – практически встык – насыпной Хулхумале. Все три связаны автострадой с мостами. Однако выехать на эту дорогу Наталье не позволили: сказали, что проезд разрешен только на автомототранспорте.

Чтобы попасть в отель на Хулхумале, пришлось сначала сесть с великом на паром до столицы, а уже оттуда добираться до него на другом судне. Зато остров при длине 5 км и ширине в 1 км порадовал необычными впечатлениями. На таком пятачке нашлось место для широких дорог и велодорожки, мостиков через каналы, а посреди жилых кварталов – парк. Проехав там по всем тропкам и закоулочкам, велосипедистка накрутила четыре десятка километров.

С такой же тщательностью были осмотрены кварталы Мале и расположенного в паре километров от него на запад островка Виллингили. Она заметила, что остров-столица – это один сплошной поток из мотоциклов, причем есть очень узкие улочки с односторонним движением, по вечерам много пробок. А на соседнем кусочке суши кататься вполне комфортно.

«Я хотела, конечно, отправиться и на другие острова, но расписание паромов мне не подошло», – рассказала девушка и не исключила, что еще вернется на архипелаг.

Бюджетные Мальдивы

В аэропорту на паспортном контроле у Натальи проверили подтверждения на забронированное жилье – это были обычные городские гостиницы. Первая ночевка в гостевом доме на Хулхумале обошлась в 5,6 тыс. руб. В номере был телевизор и чайник, питаться можно на большой кухне, из удобств – общие душ и туалет.

Вторая ночь прошла на Мале – в уютном отеле рядом с парком за 5,8 тыс. руб. в сутки. В цену включен завтрак: яичница, сыр, кофе, джем, апельсин, масло, сок. Решив, что надо испробовать разные варианты, Наталья выбрала скромный гестхаус также в столице. Подкупила стоимость – 9 тыс. руб. за номер на 3 ночи с собственным душем и туалетом. Оказалось, что в нем нет окна, но это распространенная практика в Юго-Восточной Азии.

Девушка уверила: можно было найти жилье еще дешевле, что совсем не укладывается в общепринятые представления о дорогущих резортах и бунгало на мальдивских курортах.

«Вы скажете, зачем тогда лететь на Мальдивы? Но, на мой взгляд, совсем не обязательно потратить полмиллиона за неделю, за эти деньги я лучше посмотрю еще десяток стран», – отметила туристка.

Ее идеал – не дольше суток в одном месте, в одном районе, и ехать дальше, чтобы на следующий день увидеть что-то новое.

«В теплых странах мне нравится ранним утром проехать километров двадцать – это самое лучшее время без жары и почти без машин, а потом позавтракать на воздухе у воды».

Что почем в раю

Туристка рассказала, что на островах, считающихся райскими, в ее меню было много фруктов, которые продавали на каждом шагу, и рыба. Она покупала воду, а кофе и чай привезла с собой. Заходила и в кафе.

К примеру, в магазине заплатила 72 мальдивские руфии (1 руфия – около 6 руб.) за пять бананов, небольшую папайю и ванильное молоко в маленькой пачке (180 мл). Кокос был за 30 руфий, мороженое – по 34 руфии. Удивилась, когда нашла маленькую упаковку ореховых козинаков за 1 руфию.

Несколько раз Наталья ездила на пароме. Билет от аэропорта на остров Мале – 15 руфий. От Мале до Хулхумале – 10 руфий, а до острова Виллингили – всего 3,5 руфии.

В бытовые траты также вошла покупка набора велосипедных ключей, которые у нее украли в первый же день. И это было еще одно непредвиденное обстоятельство.

«Только к вечеру заметила, что подседельная сумка расстегнута: исчезли инструменты, а еще небольшой запасной рюкзак, – уточнила девушка. – Когда это случилось, не поняла, оставляла велосипед ранее у гостиницы, а также на пляже, где около часа плавала. Все следующее утро проездила в поисках: обязательно был нужен ключ на 5 для снятия большой звезды на велосипеде, чтобы сложить его для сдачи в багаж».

Новостройки и розовые закаты

Катаясь по утрам, на Хулхумале она оказалась среди рабочих, спешащих на велосипедах на местные стройки. Внешний вид новостроя напомнил ей спальные районы Москвы. Все отличие – очень тепло и солнечно и совсем рядом «необыкновенно бирюзовая вода».

Приехать на Мальдивах и не искупаться – вот это нереально. Наталья побывала на общественных пляжах на Хулхумале и несколько раз на Виллингили, где, по ее оценке, самое чистое и комфортное место для плавания. Приемлемым для мусульманской страны пляжным костюмом она посчитала слитный купальник.

На острове Мале тоже есть городской пляж. Со своего велика туристка наблюдала, как местные девушки в черных нарядах занимались там аквааэробикой, а детей обучали правилам спасения утопающих.

Невозможно было не увидеть и знаменитые мусорные завалы в океане, куда кроме пластика попадает и разный бытовой хлам. Но самое большое впечатление оставило не это:

«На Мальдивах розовые закаты – удивительно восхитительное зрелище».

Подводя финансовый итог, туристка подсчитала все свои затраты на шестидневную поездку. Так как летела в Мале не из Москвы, а из Коломбо, то билет оттуда ей обошелся в 15 тыс. руб. С Мальдив она улетела в Куала-Лумпур за 15,5 тыс. руб. За 5 ночей в отелях было заплачено 20,4 тыс. руб. Плюс питание и другие расходы – 9,2 тыс. руб. Общая сумма – 60,1 тыс. руб. Такие деньги, как заметила велосипедистка, туристы нередко платят только за один проведенный день в люксовом отеле на мальдивских курортах.