Турэксперт рассказал, насколько подорожает отдых в Турции

Отдых семьи из трех человек в Турции в этом сезоне обойдется примерно в 250 тысяч рублей, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, к концу лета цена вырастет еще на 100 тысяч рублей.

В мае неделя отдыха в пятизвездочном отеле в Турции с вылетом из Москвы семье из двоих взрослых и ребенка обойдется в среднем в 250 тысяч рублей. В августе такой же тур окажется примерно на 100 тысяч дороже. Недельный отдых в «четверке» в последний весенний месяц будет стоить примерно 200 тысяч рублей, а в конце лета — уже 300 тысяч рублей, — отметил Мкртчян.

Он добавил, что в этом смысле май является оптимальным месяцем для отдыха: море уже теплое, а цены еще относительно разумны. По его оценкам, цены в текущем сезоне вырастут не более чем на 5–7%. Причем подорожание затронет в первую очередь лакшери-отели, чьи постояльцы могут не заметить очередное подорожание, подчеркнул Мкртчян.

Ранее в разговоре с NEWS.ru Мкртчян предположил, что в этом сезоне туристический сервис в Турции будет ухудшаться. По его мнению, это связано с тем, что турки пытаются удержать цены на приемлемом для туристов уровне, однако для этого придется всячески сокращать издержки.