Российский тревел-блогер рассказал о жизни богатых венесуэльцев. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что богатство по-венесуэльски несколько отличается от привычного представления — оно не такое вычурное и броское.

«К примеру, здесь не так много дорогих машин на улицах, как могло бы быть, — пояснил он. — Но при этом богатый бизнесмен запросто может быть подобно новогодней елке увешан золотом».

Путешественник сообщил, что в глазах множества местных жителей просто работающий на хорошей стабильной работе человек уже воспринимается, как богач.

«А вот нашими глазами он бы вообще никогда им не выглядел», — добавил он.

Более того, блогер подчеркнул, что из-за высокой преступности состоятельные жители латиноамериканской страны предпочитают заселяться в обособленных районах, дома в которых обычно огораживаются высокими заборами и хорошо охраняются собственной службой безопасности.

Ранее этот же тревел-блогер назвал Венесуэлу «нищим раем на земле». Его впечатлили местные пейзажи с горными хребтами, поросшими джунглями, и лагунами с впечатляющими пляжами.