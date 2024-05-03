Стало известно, где россияне отдохнули дороже всего

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал о самых дорогих отельных бронированиях, которые его клиенты совершили в середине весны.

Самые впечатляющие суммы россияне потратили на отдых в зарубежных пятизвездочных отелях. Так, дороже всего обошлась двум туристам поездка в Венецию: за 11 дней в гостинице с завтраками они заплатили 2 млн 550 тыс. рублей. Вторую строчку занял отпуск в Дубае: компания из троих взрослых и ребенка провела восемь дней в отеле с двухразовым питанием и отдала 1 млн 833 тыс. рублей. На третьем месте оказалось длительное путешествие в Нью-Йорк: двое гостей забронировали гостиницу на 25 дней — это стоило им 1 млн 575 тыс. рублей (питание не входило в стоимость).

Внутри страны россияне также отдыхали с размахом в отелях категории «пять звезд». Лидером стала столица: за восемь дней в московской гостинице с завтраками двое взрослых заплатили 766 тыс. 500 рублей, пишут "Известия".

Ранее "СП" писала, что многодетные получат скидки в гостиницах и на горнолыжных курортах.