В МЭР сообщили о росте турпотока из РФ в Узбекистан более чем в десять раз за четыре года

Туристический поток из России в Узбекистан за последние четыре года вырос более чем в 10 раз - до 403 тыс. человек по итогам 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

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"За последние четыре года количество поездок российских туристов в Узбекистан увеличилось более чем в 10 раз - с 37 тыс. до 403 тыс. человек. Доля российских туристов в общем потоке туристов в Узбекистан в 2023 году составила около 33%", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, растет и интерес узбекских туристов к России. За 2023 год они совершили более 800 тыс. поездок в РФ - в два раза больше, чем за предыдущий год. В целом взаимный турпоток достиг допандемийных показателей.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе выступления на Ташкентском международном инвестиционном форуме напомнил, что между Россией и Узбекистаном действует безвизовый режим, налажено прямое авиасообщение. Каждую неделю совершается свыше 250 рейсов в Узбекистан, что составляет около 12 тыс. рейсов в год.

"Перелеты обеспечивают девять российских и три узбекских авиакомпании. И это не предел наших возможностей. В данный момент прорабатывается вопрос об увеличении количества рейсов и диверсификации географии полетов, поскольку интерес российских граждан к Узбекистану постоянно растет", - подчеркнул он.

Среди мер, которые будут способствовать дальнейшему развитию туристической интеграции между странами, замминистра назвал инициативу о Евразийском альянсе горных курортов. Меморандум о его создании подписали руководители горных курортов России, Узбекистана и Казахстана летом 2023 года. В ближайшее время к меморандуму планируют присоединиться Киргизия и Азербайджан, добавили в МЭР.