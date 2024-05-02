Сканер авиакомпании не прочитал загранпаспорта туристов

В августе 2023 года Qatar Airways отказала двум пассажирам – матери и дочери – в регистрации на рейс из Москвы в Доху. Причина – якобы поврежденные и недействительные загранпаспорта. Сканер авиакомпании не смог прочитать 3 цифры (660) в машиночитаемой строке. При этом никакого документа, разъясняющего причину недопуска на рейс, туристам не выдали. В результате у них сорвался тур в Катар.

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В УФМС, где оформлялись паспорта, россиянам сказали, что они действительны и бесплатной замене не подлежат. Туроператор в ответ на запрос вернул клиентам сумму, уплаченную за тур, за вычетом фактически понесенных расходов – стоимости авиабилетов, удержанной перевозчиком.

Туристы через турагента направили запрос в авиакомпанию. Однако разъяснений о причинах недопуска на рейс не последовало, представитель перевозчика лишь сослался на собственную систему сканирования, не пропустившую паспорта.

Такой ответ туристов не устроил, и они решили обратиться в суд. Они потребовали взыскать с ответчиков – туроператора и авиакомпании – убытки в размере стоимости билетов – 65 тыс. руб., неустойку за нарушение сроков оказания услуги в размере 199 тыс. руб. (полная стоимость турпакета), а также компенсацию морального вреда – 50 тыс. руб. и штраф.

По словам юриста Игоря Косицына, представлявшего интересы туриста, ни туроператор, ни авиакомпания не представили в суд ни одного документа, который бы подтверждал, что туристов не зарегистрировали на рейс именно по причине несчитывания сканером машиночитаемой строки паспортов.

Несмотря на это, Красногорский городской суд Московской области отказал туристам в возмещении убытков, взыскании неустойки и морального вреда.

«Требованиями аэропорта Дохи установлено, что паспорта въезжающих пассажиров следует проверять через сканер, – говорится в решении. – Так как в паспортах туристов нечетко пропечатаны цифры, головной офис аэропорта отказал в принятии на борт указанных пассажиров».

Однако, по словам Игоря Косицына, информации о требованиях аэропорта Дохи в открытом доступе на русском языке нигде нет, поэтому российские туристы узнать о них не могли.